Naucelle. L’Ostal Jean-Boudou toujours aussi active

Les nombreuses animations proposées par L’Ostal Jean-Boudou ont connu un succès retentissant. La première était l’officialisation de l’esplanade Robert-Marty, plus connu sous le nom d’artiste "Padena". L’équipe de bénévoles, autour de Vincent Andrieu, et les animatrices de l’Adoc12 ont orchestré une saison estivale dense et diverse. En juillet, une expo avec Didier Mir, en partenariat avec la Can, avec en soirée une projection du film Piguë.

Cinq manifestations ont été organisées en août : les violons du Ségala et Duo Bourry Rouch, deux soirées théâtrales ; une restitution de l’action Paìs et du film "la lengua defenduda" ; un grand bal et repas à l’Ostal (200 danseurs). Pour les journées du patrimoine, une conférence avec Christian Andrieu retenait l’attention des spectateurs, tandis que l’hommage à Ida Cros, crespignole d’origine, attirait une cinquantaine de personnes à la salle des fêtes. On notera une nouvelle formule en novembre, "la nuit des légendes" qui permit à Lore Douziech d’installer une animation horrifique après résidence atypique.

L’association Jean-Boudou repose sur cinq membres actifs, tandis que le conseil d’administration compte une trentaine d’adhérents. L’assemblée générale a reconduit le bureau avec de nouveaux entrants.

Soit "une belle dynamique engagée avec les jeunes, avec nombre d’habitants du Pays ségali qui ne connaissaient pas ce haut lieu de la culture occitane. La programmation 2023 a permis ce rapprochement et 2024 ira dans le même sens en donnant la part belle aux artistes féminines occitanes".