Rodez : les lycéens de Foch accueillent l’école Ramadier autour d’une exposition sur la figure animale

Jeudi 21 mars, 27 élèves de première, en spécialité arts plastiques, du lycée Foch se sont mis à la place de médiateurs culturels. Ils ont accueilli des CE2 et CM2 de l’école Ramadier et leur ont fait découvrir l’exposition du musée des abattoirs de Toulouse de façon ludique.

Le lycée Foch, doté d’une galerie d’art depuis une dizaine d’années, accueille des expositions régulièrement. Une richesse pour les étudiants, mais également pour les établissements scolaires de la ville de Rodez. Alors que le lycée expose depuis la fin du mois de janvier cinq œuvres du musée des abattoirs de la Frac Occitanie Toulouse, ce jeudi, il a accueilli 21 élèves de CE2 et CM2 de l’école Ramadier. Une exposition qui prendra fin le 15 mai prochain.

Les élèves de Foch dans la peau de médiateurs culturels

Trois gravures, une photo et une vidéo sur le thème de la figure animale ont permis de mettre en place deux ateliers pour ces élèves. Un premier de dessin, et un second de mini-jeux ludique et pédagogique. "On a des musiciens qui viennent à l’école une fois par semaine, on prévoit des sorties au musée et au cinéma. On essaie d’organiser différentes rencontres pour permettre aux enfants d’avoir une connaissance et une pratique plus large de l’art", explique Krystel Teil, professeure des écoles à l’école Ramadier.

Le livret de jeux a d’ailleurs été réalisé par les 27 élèves de première, en spécialité art plastique, qui ont participé à l’organisation de cette rencontre et se sont mis à la place de médiateurs culturels quelques instants. "Cet exercice prépare les élèves à l’oral et leur apprend à présenter une exposition", poursuit Frédérique Alexandre, professeure d’arts plastiques au lycée Foch.

27 élèves de première spécialité arts plastiques du lycée Foch se sont mis dans la peau de médiateurs culturels. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"Cette rencontre nous permet de découvrir le métier de médiateur. Ça change de ce qu’on fait d’habitude", se réjouissent Angèle et Zoé, toutes deux en classe de première, spécialité arts plastiques, à Foch. Les élèves de première exposeront également leurs travaux sur la figure animale, dans la galerie, dans les jours qui viennent.