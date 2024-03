VIDÉO. "IVG dans la Constitution : victoire législative, bataille quotidienne" dans le Grand JT des territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l’actualité.

Sommaire

IVG DANS LA CONSTITUTION : VICTOIRE LÉGISLATIVE, BATAILLE QUOTIDIENNE

L’accès à l’avortement reste un véritable combat dans certaines zones rurales. Malgré l’inscription de l’IVG dans la Constitution le 4 mars dernier, il est parfois compliqué de recourir à l’avortement. Certaines femmes sont obligées de parcourir leur département pour interrompre leur grossesse, notamment en Gironde où les déserts médicaux sont un problème persistant. Océane Archambault s’est rendue sur place pour la chaîne locale TV7. Un reportage exclusif à retrouver dans le journal du Grand J.T. des Territoires cette semaine, l’émission de Cyril Viguier diffusé sur TV5 Monde et LCP.

UNIFORME A L’ÉCOLE : UN SUCCÈS ?

Et puis le Grand J.T. des Territoires est aussi revenu sur l’expérimentation nationale de l’uniforme scolaire. Un vent de changement souffle sur l’école. En France, 100 écoles s’apprêtent à expérimenter la tenue commune au collège et au lycée. À Puteaux, ces établissements ont déjà commencé et les étudiants en sont ravis. Leurs témoignages étaient recensés dans un reportage réalisé par 20 Minutes TV.



LE PUBLIC DÉCOUVRE LES PARASPORT

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 approchent et pour l’occasion, une initiative étudiante cherche à sensibiliser le public au parasport. Plus d’une trentaine d’activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicap étaient pratiquées lors de cet évènement. Près de 2 000 participants étaient présents. Un véritable succès à quelques mois des Jeux. Un reportage réalisé par Jérôme Houbron pour Wéo.



LE TOURISME ÉVOLUE À VAL THORENS

Cap sur la Savoie où la saison de ski se poursuit. À Val Thorens, en plus de la clientèle internationale toujours très présente, les pistes attirent de nombreux skieurs français cette année. La station atteint ainsi un niveau de fréquentation record. Emmanuel Jaud s’est rendu sur place pour 8MontBlanc.

(Le Grand JT des Territoires est réalisé en collaboration avec l’ensemble des chaînes de télévision locales et les rédactions des grands groupes de la presse quotidienne régionale. Il mobilise 200 journalistes qui remontent des reportages de tous les territoires).