Deux jours pour tout savoir sur les étoiles au planétarium de Salles-la-Source, dimanche et lundi de Pâques

Le planétarium de Salles-la-Source sera ouvert ce dimanche 31 mars et lundi 1er avril avec des séances à 15h et à 17h. Une bonne façon de passer à l'heure d'été en (re)découvrant la voûte étoilée.

L’association Andromède 4A a la bonne idée d’ouvrir le planétarium qui jouxte le musée départemental des arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source, ce dimanche 31 mars et lundi 1er avril avec des séances à 15 heures et 17 heures. Histoire de fêter le passage à l’heure d’été et de voir ce qui peut l’être à l’équinoxe sur nos têtes.

Le voyage débute par la voûte étoilée imaginée sous l’Antiquité. Des mythes et muses qui ont nommé nos constellations telles qu’Orion. Il faut parfois de l’imagination, tel est le jeu proposé.

Casser les idées reçues

Une façon ludique d’aborder l’espace et ce qui nous dépasse.Une invitation au voyage où l’on apprend en s’amusant et en échangeant avec les membres passionnés de l’association. L’opportunité aussi de casser des idées reçues (les mythes d’aujourd’hui) comme un voyage sur Mars qui prendrait six mois, sans parler des besoins nécessaires, du froid extrême (-150°) et des radiations mortelles… Du rêve à la réalité, ce grand tout est à contempler pour 2,50 € seulement.

Réservations au 05 65 67 28 96.