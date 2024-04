Druelle Balsac. Des vachettes olympiques annoncent l’apéro bandas

Depuis quelques jours, les trois vachettes, habituées à trôner sur le rond-point du Bouldou, ont fait leur réapparition.

Cette année, le jeune et volontaire comité des fêtes druellois n’a pas eu beaucoup de mal pour trouver un thème de décoration. Profitant de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront en France en 2024, ils ont eu l’idée de présenter trois vachettes derrière les anneaux olympiques.

Elles en profitent pour annoncer aux Druello-Balsacois et aux personnes de passage la tenue d’un apéro bandas qui aura lieu, samedi 6 avril, en début de soirée et jusqu’à tard dans la nuit à la salle des fêtes de Druelle village. Nul doute que, comme les années précédentes, il connaîtra un gros succès. Les aficionados de ce genre de manifestation pourront à loisir chanter et danser au son des bandas présentes.