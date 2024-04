Rodez : en permission de sortie de prison pour la journée, il en profite pour s'enivrer et finit par insulter des policiers

A l'issue de cette journée de permission, il a aggravé son cas devant la justice.

"D’un rien, on passe à une situation ubuesque", résume parfaitement Christine Piccinin, juge au tribunal de Rodez. Ce jour-là, en face d’elle, un homme, né en 1970 à Marseille, raconte sa mésaventure du 11 décembre dernier.

Alors qu’il purge une peine de prison pour des violences conjugales à la maison d’arrêt de Druelle, il bénéficie d’une permission de sortie. Avec l’obligation de regagner sa cellule dans la soirée. Si ce n’est qu’après avoir profité d’un après-midi du côté de la zone commerciale de Sébazac, l’homme arrive trop tard en centre-ville pour prendre "le dernier bus".

"Je ne suis pas d’ici et franchement, c’est compliqué les transports", dit-il au tribunal. Et de poursuivre son récit : "J’ai appelé la prison et ils m’ont dit de me débrouiller…"

Connu pour son alcoolisme, l’homme se rend alors dans une bar du centre-ville. Il raconte ses déboires puis demande à un serveur de le transporter vers Druelle. Il refuse, malgré les huit euros de pourboire tendus… L’histoire aurait pu s’arrêter là.

De boire en déboires

Mais le hic, c’est que le quinquagénaire marseillais retombe dans ses travers et enchaîne les verres. "L’alcool, c’est le meilleur des anxiolytiques, vous savez", confesse-t-il. Ce soir-là, cela lui vaudra de faire un malaise sur la place d’Armes. Et 140 heures de travail d’intérêt général.

C’est la peine prononcée à son encontre par le tribunal. Car alors que les policiers accompagnaient les sapeurs-pompiers, venus au secours du Marseillais, ce dernier les a copieusement insultés. "Je m’excuse vraiment", a-t-il dit au tribunal. Promettant désormais "de se réinsérer".