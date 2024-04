"Manœuvres grossières", accusations infondées : un troisième tour pour les municipales d’Aubin… devant le tribunal, ce mercredi 3 avril

L'ancien maire a soupçonné ouvertement le député aveyronnais Laurent Alexandre d’utiliser ses indemnités parlementaires pour mener une campagne à son encontre.

Après sa défaite lors des dernières élections municipales d’Aubin, rejouée fin janvier dans un contexte particulièrement houleux, l’ancien maire Michel Baert a rendez-vous au tribunal de Rodez ce mercredi 3 avril.

Il devra répondre de « diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique ». En l’occurrence, le député de la deuxième circonscription, Laurent Alexandre. L’affaire, dont nous nous étions fait l’écho, remonte à début janvier. Michel Baert, alors maire sortant et candidat à sa succession, avait remis en cause les vœux du parlementaire, ancien édile de la commune. Ces derniers se tenaient le 19 janvier, moins de 10 jours avant le premier tour de l’élection municipale. Michel Baert avait alors dénoncé « une manœuvre grossière » du député, soutien déclaré de la liste portée par Christine Teulier et gagnante des élections.

Dans une lettre envoyée au préfet de l’Aveyron notamment, Michel Baert avait alors soupçonné ouvertement Laurent Alexandre d’utiliser ses indemnités parlementaires pour mener une campagne à son encontre… « Cette accusation est infondée et grave », avait alors répondu le député qui annonçait également le dépôt d’une plainte dans nos colonnes. Elle sera traitée ce mercredi par les juges ruthénois. Si l’affaire n’est pas renvoyée à une date ultérieure.