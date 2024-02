Élections municipales partielles en Aveyron : Christine Teulier élue à Aubin, malgré l'union de ses adversaires

C'était le second tour d'élections municipales partielles à Aubin et Campouriez, ce dimanche 4 février. Voici les résultats d'Aubin

Ce dimanche 4 février, les habitants de Campouriez et d'Aubin étaient appelés à nouveau aux urnes pour le second tour d'élections municipales partielles.

Aubin : Christine Teulier résiste à l'union de ses adversaires

A Aubin, il s'agissait de renouveler les 27 membres du conseil municipal et élire dans le même temps 6 conseillers communautaires pour un mandat de plus de 2 ans, jusqu’aux prochaines élections prévues en 2026. Au premier tour, le dimanche 28 janvier, Christine Teulier et sa liste sont arrivées en tête avec 43,35 % des voix, devant la liste de Michel Baert à 32,57 %. Celle de Brigitte Rodriguez arrive, elle, en troisième position avec 24,08 % des suffrages. Cette dernière a uni ses forces avec celles de Michel Baert afin de renverser la tendance au second tour.

Le dépouillement du second tour commence devant une trentaine de personnes. Un public pour l'instant moins nombreux que dimanche dernier.#Aubin #Aveyron #Election pic.twitter.com/sWfOnI6bni — La Dépêche Aveyron (@ladepeche12) February 4, 2024

Mais peine perdue : un heure et demie après la fermeture des bureaux de vote (18 heures), Christine Teulier et saliste remportaient ce second tour avec avec 54,93% des suffrages.