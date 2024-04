Mort du petit Emile : vêtements "éparpillés", traces de morsures sur le crâne, cause de la mort encore inconnue : l'essentiel de l'intervention du procureur de la République

Le procureur de la République Jean-Luc Blachon a fait le point sur l'affaire de la disparition puis de la découverte des ossements du petit Emile, ce mardi 2 avril.



Le procureur de la République d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon a tenu ce mardi 2 avril à 18 heures une conférence de presse pour faire le point sur les nouvelles révélations après la découverte ce samedi 30 mars des os du petit Emile Soleil, disparu depuis le 8 juillet 2023. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention.

Les vêtements d'Emile retrouvés éparpillés

Après la découverte du crâne d'Emile et de certains de ses ossements, ce samedi 30 mars, Jean-Luc Blanchon a révélé que "certains vêtements (...) "un tee-shirt, ses chaussures et une culotte", ont été retrouvés "éparpillés sur quelques mètres". Ces vêtements seront analysés.

Des traces morsures sur le crâne

Le crâne a quant à lui été ramené par la promeneuse "dans un sac plastique". Les premières analyses ont révélé "des traces de morsures", des petites fractures et des "fissures post-mortem".

La cause de la mort encore inconnue

Le procureur de la République a également annoncé que "la cause de la mort d'Emile" est encore inconnue. ""Entre chute, homicide involontaire ou meurtre, on ne peut pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre", a-t-il déclaré.

Quel déroulé du drame ?

Le petit Emile a-t-il pu faire seul el trajet entre le domicile de ses grands-parents et l'endroit où l'on a retrouvé ses ossements ? "Tout est possible, a lancé le procureur, je ne connais pas ses capacités à la marche".

"Un double numérique" de la scène sera reconstitué, doublé d'une cartographie des lieux, afin de mieux comprendre les circonstances de la mort d'Emile.