Des ossements du petit Emile retrouvés : d’une disparition inexplicable à une macabre découverte, retour sur 9 mois d’enquête dans le flou

De sa disparition en juillet 2023 jusqu'à la triste découverte des ossements du petit garçon, retour sur 9 mois d'enquête dans le brouillard.

Samedi 8 juillet 2023, la disparition d’Emile, un enfant de 2 ans et demi, crée l’émoi dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dès le départ, le mystère est total. Le petit garçon aurait échappé à la vigilance de ses grands-parents et aurait été vu pour la dernière fois dans le jardin du domicile, puis potentiellement par des riverains dans les rues du hameau. Mais rien ne permet d’expliquer comment il s’est volatilisé.

Un énorme dispositif de recherche est mis en place. Gendarmes, pompiers et bénévoles se lancent en quête du moindre indice pouvant localiser Emile, pendant que le parquet de Digne-les-Bains traite les dizaines d’appels en réponse à la publication d’un appel à témoins.

Rien n’y fait. Mardi 11 juillet, trois jours après la disparition, le procureur de la République Rémy Avon déclare devant la presse : "les opérations de ratissage judiciaire, à la recherche du moindre indice, de la moindre trace, pour tenter de comprendre comment le petit Emile a disparu, n’ont pas apporté d’élément utile". Concluant même : "nous en sommes au même point qu"hier et avant-hier". Le début d’une longue enquête pleine d’impasses.

Le procureur déclare également que "l’enfant aurait dû être retrouvé dans les 48 heures s’il se trouvait dans le périmètre des battues", alors que 12 hectares ont été ratissés.

Tous les bâtiments fouillés

La cellule d’enquête a évolué en cellule nationale d’enquête. Quelques jours plus tard, les opérations de ratissage prennent fin, sans pouvoir apporter de nouveaux éléments. Les forces de l’ordre ont occupé la commune du Vernet et le hameau du Haut-Vernet presque tous les jours, quitte à boucler les entrées et sorties. La totalité des bâtiments et des véhicules ont été fouillés, et de nombreuses auditions ont été menées.

Des pistes sont lancées en dehors des Alpes-de-Haute-Provence avec les analyses des 1 200 appels reçus grâce à l’appel à témoins. Un camping-car est contrôlé en Isère, une voiture tachée de sang est contrôlée dans le secteur du Vernet (finalement du sang animal)… Toujours aucune trace d’Emile.

L’enquête prend maintenant son mal en patience en misant les analyses des données de téléphonie, un travail de très longue haleine.

Des chiens spécialisés en recherche de restes humains déployés

Cela fait trois semaines que l’enfant a disparu. Les chances de le retrouver en vie s’amenuisent. Des équipes cynophiles avec des chiens spécialisés en recherche de restes humains et de cadavres, issus du groupe national d’investigation de la gendarmerie, sont mobilisées avec l’appui d’un drone capable de détecter des émissions de chaleurs liées à un corps sans vie.

Les recherches se concentrent sur un rayon de 5 kilomètres autour du village. Les forces de l’ordre ne s’attendent plus à retrouver l’enfant en vie avec cette démarche, mais les efforts sont vains à nouveau.

Les parents sortent du silence

Pour la première fois, deux mois après la disparition d’Emile, ses parents s’expriment dans le journal "Familles Chrétiennes". Ils disent "imaginer forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer". Les parents disent se réfugier dans la foi et demandent "à Dieu un miracle".

Par le biais de cette interview, ils demandent à la presse et aux internautes d’en finir avec les "contre-vérités" qui sont rapportées sur leur famille en raison de leur très forte appartenance à la communauté chrétienne.

Vagues de perquisitions dans le hameau

L’enquête patine. En octobre 2023, les regards se tournent vers une maison de la commune du Haut-Vernet, qui est perquisitionnée par les enquêteurs. Puis une deuxième perquisition intervient chez cette famille d’agriculteurs par les gendarmes de la section criminelle de Marseille.

Un jeune homme de 16 ans, déjà connu de la justice, apparaît comme un suspect potentiel, car sa conduite du tracteur familial avait déjà été considérée comme dangereuse par des habitants du village. Cette piste ne mène finalement nulle part.

Une vaste opération de perquisition est lancée début novembre 2023, au Vernet et dans un rayon de plusieurs kilomètres. De nouvelles fouilles sont menées en zone montagneuse. Les voitures de propriétaires dans les lignes téléphoniques apparaissent suspectes sont fouillées. Même la maison des grands-parents d’Emile est passée au crible et attire beaucoup d’attention. Mais aucun suspect n’est identifié, ni aucun indice n’est découvert.

Une reconstitution géante dans le hameau

Le 28 mars, une "mise en situation" est organisée pour reconstituer la journée où l’enfant a disparu. Elle a été menée avec l’ensemble des membres de la famille qui étaient présents dans le hameau, dont les grands-parents, ainsi que les habitants du Haut-Vernet. L’objectif était de retracer la chronologie de cette malheureuse journée du 8 juillet 2023.

Des ossements découverts

Après neuf mois d’enquête dans le brouillard total, un début de réponse a surgi samedi 30 mars 2024 lorsqu’une promeneuse est tombée sur des ossements à quelques kilomètres du hameau. La communication du parquet ne se fait pas attendre, dès le lendemain, signalant que les analyses d’identification génétiques permettent de conclure qu’il s’agissait des ossements de l’enfant Emile Soleil.

"Sous la direction des magistrats instructeurs, l’IRCGN poursuit les analyses criminalistiques sur les ossements et la gendarmerie nationale se consacre à déployer des moyens pour entreprendre des recherches complémentaires sur la zone géographique où ils ont été retrouvés".

Aucune piste n’est écartée. L’enfant a-t-il été enlevé ? S’est-il perdu ? Son corps était-il là depuis le début ? Les résultats des analyses permettront déjà d’en apprendre plus sur les circonstances de son décès.