Des ossements du petit Emile retrouvés : le maire assure que la zone avait déjà été fouillée, "c’est un endroit où passent les chasseurs et leurs chiens"

Des questions se posent maintenant après la découverte des ossements d’Emile : le corps était-il là depuis le début, ou a-t-il été déplacé ?

L’enquête entre dans une toute nouvelle dimension, dimanche 31 mars 2024, après la découverte d’ossements à quelques kilomètres du hameau du Haut-Vernet. Le parquet a confirmé par voie de communiqué qu’ils appartenaient au petit Emile, porté disparu depuis 9 mois.

Mais plusieurs questions se posent. Comment se fait-il que ces ossements ne soient retrouvés que maintenant, et si proches du hameau duquel s’est volatilisé le petit garçon ? Sachant que des moyens colossaux avaient été mis en place pendant de longues semaines pour ratisser de larges secteurs.

Une zone "archi-fouillée"

La découverte macabre a été faite par une promeneuse, elle serait tombée sur le crâne de l’enfant. François Balique, le maire du Vernet, a assuré à nos confrères du Figaro que cette zone avait déjà été "archi-fouillée". "C’est un endroit où passent les chasseurs et leurs chiens, les habitants quotidiennement et où des travaux forestiers ont été réalisés à l’automne".

Le corps était-il là depuis le début, ou bien a-t-il été récemment déplacé ? Impossible d’en être sûr pour l’instant. Les causes de la mort doivent également être déterminées dans les prochains jours. "Le médecin légiste est apte, avec les analyses, à déterminer ce qui est ante et post mortem", a confié à BFMTV Ain Vasquez, le commandant de police et ancien chef de groupe à la brigade criminelle. Si des animaux ont agi sur les restes du corps du petit garçon, "ça se saura bien évidemment".

L’enquête repart, le hameau bloqué par les gendarmes

Le hameau du Haut-Vernet est désormais totalement bloqué par les gendarmes. Le parquet annonce que des "analystes criminalistiques" se poursuivent sur les ossements, pendant que "la gendarmerie nationale se consacre à déployer des moyens pour entreprendre des recherches complémentaires sur la zone géographique" où les ossements ont été retrouvés.

C’est par voie de communiqué que le parquet a révélé la découverte, faite samedi 30 mars. "Les enquêteurs prenaient possession des ossements immédiatement transportés à l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) afin de faire procéder à des analyses d’identification génétiques qui permettaient de conclure, ce 31 mars, qu’il s’agissait des ossements de l’enfant Emile Soleil".