Mort du petit Emile : d'autres ossements auraient été retrouvés dans la zone de recherche

De nouveaux ossements, qui pourraient appartenir au petit Emile, ont été découverts près du hameau duquel il avait disparu en juillet 2023.

D'importantes recherches ont repris à proximité du hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) depuis la découverte du crâne du petit Emile, samedi 30 mars 2024. Les analyses avaient rapidement conclu que les ossements appartenaient au petit garçon qui était introuvable depuis maintenant 9 mois.

Le Parisien révèle ce lundi 8 avril que d'autres ossements auraient été retrouvés dans la zone de fouilles, par les gendarmes de la section de recherches de Marseille. Ces tristes découvertes sont analysées par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Des découvertes, mais toujours pas de réponse

Quatre jours après la découverte du crâne de l'enfant, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, commentait face à la presse les premiers résultats des recherches. Après les ossements, des vêtements qui pourraient appartenir à l'enfant avaient été trouvés : un tee-shirt, ses chaussures et une culotte". De plus, une autopsie du crâne d'Emile montrait "des traces de morsure", des petites fractures et des "fissures post-mortem".

Mais impossible d'affirmer encore ce qui a causé la mort de l'enfant, d'expliquer sa disparition, ni de dire si ses restes étaient ici à proximité du hameau depuis le début ou s'ils ont été déplacés. Des expertises sur les nouveaux ossements découverts pourront peut-être apporter un début de réponse.