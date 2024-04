Emile, Erwan, Véronique et Laurent Blond : ces disparitions mystérieuses qui ont connu un début de réponse tragique cette semaine

Après des mois d'enquête dans le brouillard, le voile se lève peu à peu et tristement sur ces disparitions.

Ces derniers jours ont mis fin à des mystères, et ont endeuillé des proches plongés dans une angoisse parfois longue de plusieurs mois. Le petit Emile dans les Alpes-de-Haute-Provence, Erwan dans les Deux-Sèvres, Véronique et Laurent Blond au Portugal… Ils s’étaient volatilisés sans laisser de trace.

Leurs disparitions ont fait l’objet d’enquêtes dans le brouillard, qui peinaient à comprendre et encore moins à rassurer les familles. En l’espace de quelques jours, de tristes conclusions ont fini par leur être offertes.

Le petit Emile, neuf mois d’enquête dans le flou total

Samedi 8 juillet 2023, Emile semble avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Le petit garçon, âgé de 2 ans et demi au moment des faits, disparaît mystérieusement sans aucune raison apparente.

L’histoire avait ému la France entière à l’été 2023, alors que rien ne pouvait expliquer sa disparition par les centaines de volontaires pour mener des battus, les hectares de zones ratissées par les forces de l’ordre, l’intervention de chiens spécialisés et de drones, et tout le support technique et scientifique.

Après presque neuf mois dans le flou le plus total, alors même que d’importants moyens sont restés mobilisés dans la recherche du petit garçon, c’est une promeneuse qui a mis fin au suspens, samedi 30 mars 2024. Un crâne est retrouvé à proximité du hameau, le parquet confirme le lendemain qu’il s’agit du petit Emile.

D’autres éléments sont réunis par les enquêteurs dans la zone de la macabre découverte : un tee-shirt, des chaussures et une culotte qui appartiendrait au petit Emile. Mais des questions essentielles subsistent, car ce secteur avait déjà été ratissé à de multiples reprises les premiers jours et semaines de la disparition. Le petit garçon est-il là depuis le début ? Ou bien ses ossements ont-ils été déplacés ?

Les premières constatations sur les ossements révèlent "des traces de morsures". Néanmoins, les causes de la mort n’ont pas pu être identifiées. Enlèvement, meurtre, mauvaise chute, cause animale… Aucune piste n’est écartée.

Erwan, 18 ans, le doute levé ce vendredi

Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 février 2024, Erwan passe la soirée avec des amis en boîte de nuit à Montcoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). Un différend avec l’établissement pousse le jeune homme de 18 ans vers la sortie. Il est aperçu, pour la dernière fois, par la vidéoprotection vers 1 h 45 sur le parking. Son téléphone borne pour la dernière fois à 2 h 50. Puis plus rien.

Pendant deux mois, d’énormes moyens sont déployés pour essayer d’expliquer sa disparition, notamment des plongeurs en raison de la proximité entre la discothèque et la rivière. Dévorés par l’angoisse, les amis et la famille d’Erwan s’activent sur les réseaux sociaux pour organiser des rassemblements et des battus, tout en appelant continuellement au devoir citoyen si qui que ce soit possède des informations sur la disparition du jeune homme.

Un appel citoyen avait été lancé en début de semaine. Dans leur message, les proches disaient : "Nous avons aujourd’hui, comme dans l’affaire du petit Emile, que même après plusieurs semaines des éléments peuvent être découverts". C’est malheureusement arrivé jeudi 4 avril 2024. Un pêcheur retrouve un corps dans la rivière à proximité de la discothèque.

Le parquet de Niort annonce vendredi 5 avril 2024 que les papiers d’identité du garçon ont été retrouvés sur le corps extrait de l’eau, mais aussi que sa tenue semble correspondre. Le dernier message posté par la page Facebook "Retrouver Erwan", tenu par ses proches, est un cœur brisé.

Véronique et Laurent Blond, terrible découverte à Madère

Véronique et Laurent Blond, un couple de boulangers originaires du Tarn-et-Garonne, sont partis en vacances au Portugal sous le beau soleil l’île de Madère. Ils partent avec leur fille cadette Johanna, mais cette dernière ne parvient plus à les retrouver, samedi 16 mars 2024.

Johanna alerte les autorités locales, des recherches importantes sont lancées, mais rien n’y fait. Véronique et Laurent se sont volatilisés et ne rentrent toujours pas dans la résidence qu’ils ont louée pour les vacances.

L’angoisse n’a cessé de grandir au fil des jours, jusqu’à jeudi 4 avril 2024. Un randonneur et un ami de la famille tombent sur le corps d’une femme dans un chantier escarpé. Les premières constatations permettent de conclure qu’il s’agit de Véronique Blond.

Alors que les recherches reprennent vendredi dans le même secteur, un deuxième corps est retrouvé à 150 mètres du premier. Tout porte à croire, pour l’instant, qu’il s’agirait de Laurent Blond. Des analyses ADN et des autopsies vont tenter de comprendre si le couple du Tarn-et-Garonne a été victime d’une mauvaise chute accidentelle.