Disparition de Véronique et Laurent Blond à Madère : deux corps découverts, sentier escarpé, autopsie, scénarios envisagés, le point sur l’enquête

Des analyses sont en cours sur l’île de Madère, au Portugal, pour identifier officiellement les deux corps découverts, comme étant ceux de Véronique et Laurent Blond, un couple de boulangers du Tarn-et-Garonne porté disparu depuis le 16 mars 2024.

Deux corps ont été retrouvés sur l’île de Madère, au Portugal, l’un jeudi 4 avril 2024, l’autre vendredi 5 avril. S’il ne fait pas de doute qu’il s’agit de Véronique et Laurent Blond, ce couple de boulangers originaire du Tarn-et-Garonne, en raison d’un certain nombre d’éléments et indices retrouvés, les analyses ADN en cours doivent encore le confirmer officiellement.

Les Blond portés disparus depuis le 16 mars

Véronique et Laurent Blond étaient partis passer des vacances au Portugal, sur l’île de Madère au mois de mars. Des vacances programmées depuis un an. C’est accompagnés de leur fille cadette Johanna qu’ils ont pris leur quartier dans une villa de São Vicente.

Le 16 mars, ce couple de commerçants dans un village du Tarn-et-Garonne part randonner. Mais les heures passent et les parents de Johanna ne rentrent pas. Inquiète, elle finit par alerter les autorités locales. Des recherches sont rapidement engagées pour tenter de les retrouver. En vain. Les jours passent et toujours aucune trace des Blond.

Les deux corps retrouvés à 150 m l’un de l’autre

Jusqu’au 4 avril où un randonneur et ami de la famille fait une macabre découverte, celle du corps d’une femme. Les premières contestations d’usage et les vêtements retrouvés permettent aux enquêteurs de confirmer que la dépouille est celle de Véronique Blond.

Les recherches qui ont repris ce 5 avril matin ont permis de localiser un deuxième corps dans la matinée. Là aussi, les vêtements que portait Laurent Blond le jour de sa disparition ont été identifiés. Les deux cadavres ont été retrouvés à 150 m l’un de l’autre, selon nos confrères de La Dépêche du Midi, près de Fajã da Areia, une zone située sur le long d’une route régionale, au nord de Madère sur la commune de São Vicente.

Un sentier escarpé

Toujours selon nos confrères, présents sur place, le circuit choisi par le couple est particulièrement plébiscité par les touristes. Un circuit réputé toutefois dangereux par endroits car jugé "raide et escarpé" sur cette île volcanique.

Comme l’indique le guide de Madère, "les levadas constituent un réseau de randonnées de presque 1 000 km. Certaines sont faciles, accessibles, d’autres plus difficiles et techniques. Le risque de chute en bord de chemin n’est visiblement pas à négliger, donc il faut quand même faire attention lors des randonnées. Hors des routes principales, le long de petits sentiers, les levadas sont parfois l’unique voie d’accès à des lieux isolés, en parfaite harmonie avec la nature".

Accident, mauvaise rencontre ?

À cette heure, le scénario le plus probable pour les enquêteurs serait la chute accidentelle. Toutefois, il faut attendre les conclusions des investigations : retour des analyses ADN, des autopsies et des indices collectés sur les lieux.