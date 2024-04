Disparition d’un couple du Tarn-et-Garonne à Madère : "Faire vivre cette boulangerie", leurs filles rouvrent le commerce de leurs parents

L’Épi Blond, la boulangerie qu’avait repris Laurent et Véronique Blond, dans le Tarn-et-Garonne il y a sept ans, devait rouvrir le 24 mars après les vacances du couple sur l’île de Madère. Probablement victimes d’un accident, deux corps ont été retrouvés au bas d’un sentier, à Sao Vincent, début avril, là où séjournait le couple. Johanna et Pauline, leurs filles, annoncent rouvrir le commerce de leurs parents, "c’était leur bébé".

"Réouverture le 15 avril". C’est par un post sur la page Facebook de L’EPI blond, la boulangerie que tenaient Véronique et Laurent Blond à Beaumont-de-Lomagne (15, place Gambetta), dans le Tarn-et-Garonne, que leur fille cadette Johanna, annonce que le commerce de ses parents rouvrir ses portes à compter du lundi 15 avril 2024.

Le commerce rouvre ses portes lundi 15 avril

Laurent et Véronique Blond sont décédés pendant leurs vacances. Ils avaient fermé leur boutique du 10 au 24 mars. Partis sur l’île de Madère, au Portugal, ils avaient disparu le 16 mars après être partis randonner.

Leur fille cadette Johanna avait donné l’alerte le soir lorsqu’elle n’avait pas vu rentrer ses parents de leur balade du jour. D’importantes recherches avaient été engagées par les autorités portugaises en lien avec les autorités françaises et le parquet de Montauban qui avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante.

Deux corps retrouvés en bas d’un sentier de randonnée

Le 4 avril, un randonneur avait découvert un corps, celui d’une femme, au contrebas d’un sentier escarpé. Puis, le lendemain, c’est celui d’un homme qui avait, à son tour, était retrouvé, à quelques mètres de la première dépouille. Si les deux corps n’ont pas encore formellement été identifiés comme étant ceux de Véronique et Laurent Blond par les autorités locales, en raison de leur état de décomposition, tout semble indiquer qu’il s’agit bien des deux boulangers âgés de 56 et 58 ans.

"On va pouvoir entamer notre deuil"

"On ne sait pas quand on pourra récupérer et faire rapatrier les corps de nos parents. Quelque part, même si on aurait voulu que ce soit dans d’autres circonstances, on est contentes de savoir qu’on va les retrouver et pouvoir entamer notre deuil", confie Pauline Blond, la sœur aînée à La Dépêche du Midi.

Lors d’un précédent entretien accordé à nos confrères, la jeune femme confiait que son vœu le plus cher était "de faire vivre cette boulangerie" pour rendre hommage à ses parents. Les deux filles du couple ont fait appel à un mandataire judiciaire "pour qu’il puisse prendre en compte la gestion des fournisseurs, les salariés et les comptes bancaires. Il va nous délester de beaucoup de choses"…

De nombreux messages de soutien

Après avoir annoncé la réouverture de la boulangerie, de nombreuses personnes ont publié des messages de soutien envers Pauline et Johanna Blond. "Nous passerons une commande comme nous le faisions chaque semaine. Bon courage à vous et votre sœur ainsi qu’à l’équipe !" ; "De tout chœur avec vous" ; "Très belle initiative ! Je vous encourage ! Vos parents seront fiers de vous !" ; "Tout mon soutien, on sera présent" ; "Toujours fidèle pour ces bons produits. Courage à vous tous pour la continuité, le cheminement dans cette épreuve ô combien difficile. Toutes mes pensées vous accompagnent"…