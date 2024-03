Disparition d'Emile : "C'est possible", le petit garçon est peut-être toujours en vie selon le patron de la gendarmerie

20 enquêteurs travaillent toujours à temps plein pour retrouver la trace d'Emile, le petit garçon qui a disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence en juillet 2023.

Retrouvera-t-on un jour le petit Emile, cet enfant qui a disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence le 8 juillet 2023, il y a maintenant plus de huit mois ? Aucune piste n'est écartée, ce qui est arrivé au bambin demeure un mystère.

"C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'une disparition puisse avoir lieu. Mais dans certains territoires, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance, il y a un relais téléphonique et pas plusieurs relais...", relève le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez, au micro de RTL mardi 12 mars. En parlant également de l'autre disparition inquiétante emplie de mystères qui a marqué la fin de l'année 2023, celle de Lina dans le Bas-Rhin, le général dit ne pas savoir s'ils sont vivants, "mais c'est possible".

Pour le petit Emile, 20 enquêteurs sont toujours mobilisés pour comprendre ce qui est arrivé. "Depuis le début, les enquêteurs travaillent sur toutes les hypothèses possibles. Certaines sont plus ouvertes que d'autres", sans en dévoiler davantage pour le bon déroulé de l'enquête.

Disparition d'Émile : "Je ne sais pas s'il est toujours vivant mais c'est possible"



Général Christian Rodriguez, Directeur Général de la@Gendarmerie Nationale invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/MepD1xKt9N — RTL France (@RTLFrance) March 12, 2024

Huit mois dans le brouillard

En juillet 2023, tous les regards étaient tournés vers le Haut-Vernet, ce hameau des Alpes-de-Haute-Provence où Emile aurait potentiellement échappé à la vigilance de ses grands-parents avant de se volatiliser. Très rapidement, des énormes moyens ont été mobilisés pour les recherches.

Huit mois plus tard, malgré les prélèvements, les perquisitions, les innombrables fouilles, les battues sur de vastes zones, les appels à témoins... Toutes les pistes sont encore à l'étude pour comprendre comment Emile a disparu si soudainement.