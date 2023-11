Bientôt quatre mois que le petit Emile, 2 ans et demi au moment de sa disparition, au Haut-Vernet, reste introuvable. Marie, sa maman, appelle en ce début novembre 2023, à des prières pour le "retrouver" et que "prenne fin cette épreuve". Avec son époux, au mois d'août, ils avaient briser le silence pour confier leur chagrin, leur détresse mais aussi l'espoir et la foi qu'ils gardent.

Le rappel des faits 8 juillet 2023 : Emile, 2 ans et demi, en vacances chez ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, disparaît alors qu'il jouait dans le jardin



Deux voisins disent l'avoir aperçu seul, dans une ruelle du hameau



Les 25 habitants du hameau sont auditionnés, les 30 maisons du territoire sont visitées, 97 hectares sont passés en revue, sans que le moindre indice n'ait pu être retrouvé



Le 14 juillet , le maire prend un arrêté municipal interdisant l'accès à la commune et lutter ainsi contre "le tourisme malveillant"



Le 18 juillet , une information judiciaire est ouverte



Le 25 juillet , des chiens spécialisés et des drones thermiques sont déployés



Le 5 août , l'un des membres de la famille s'insurge contre les informations erronées qui paraissent dans certains médias



Le 7 août , les parents du petit garçon se constituent partie civile et ont désormais accès au dossier



Désormais, l'enquête a été élargie aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention, et séquestration de mineur Le 8 novembre 2023, cela fera quatre mois que le petit Emile, âgé de 2 ans et demi au moment de sa disparition dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a disparu. Aucune piste écartée Enlèvement, mauvaise rencontre, accident, aucune piste n'est privilégiée ni écartée par les enquêteurs. Toutefois, le mystère reste entier. Et pour la famille, c'est l'impossibilité de faire son deuil. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer "On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer", déclarait Colomban, le papa d'Emile dans la seule interview accordée par les parents sur cette affaire à "Famille Chrétienne" le 29 août 2023. "On désespère un moment et ensuite on est soulevés par l'espérance" "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l'espérance", ajoutait Marie, la maman. Des prières pour demander "la fin de cette épreuve" Ce 1er novembre 2023, la maman d'Emile a publié sur la page Facebook "Prions pour Emile" un message : "Nous commençons demain cette neuvaine pour demander le retour d'Emile et la fin de cette épreuve". La neuvaine est une pratique de prière qui fait partie de la tradition de l'Église, consistant à réciter des prières pendant neuf jours consécutifs pour une intention spécifique. Pour rappel, une information judiciaire est ouverte pour "enlèvement" et "séquestration". La famille réfugiée dans la foi Dans la longue interview accordée à "Famille Chrétienne", les parents d'Emille avait expliqué se réfugier dans la foi, demandant "à Dieu un miracle" et continuer "à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Depuis le début, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et de beaucoup d'empathie."