Disparition d'Emile, 2 ans : les temps forts d'une affaire singulière, lancée il y a un mois jour pour jour

Voilà désormais un mois, jour pour jour, que le petit Emile a disparu au Vernet. Depuis le samedi 8 juillet 2023, l'enfant n'a plus donné de signe de vie et fait l'objet d'intenses recherches.

Les vacances d'été 2023 ont démarré par une affaire qui continue de secouer l'Hexagone. Quelques heures seulement après les dernières sonneries dans les écoles, marquant le début des congés estivaux, le petit Emile, 2 ans, a disparu au Vernet. Ce jour-là, le calendrier affichait 8 juillet 2023. Un mois plus tard, le mystère reste entier.

L'alerte est donnée

Durant ce huitième jour de juillet, Emile joue dans le jardin de ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Qui, tout d'un coup, ne parviennent plus à apercevoir l'enfant. Âgé de deux ans et demi et originaire de La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), il est introuvable. Deux voisins disent l'avoir aperçu seul, dans une ruelle du hameau. Il passe une première nuit dehors selon les avis de recherche, diffusés en masse le dimanche. Très vite, l'inquiétude grandit. Au même titre que le pessimisme, les chances de survie d'un enfant de cet âge livré à lui-même se réduisant à mesure que les heures défilent.

Premières auditions, l'accès au Vernet interdit

Rapidement, drones et hélicoptère thermiques sont déployés pour retrouver Emile. Pompiers et gendarmes ratissent le terrain. Pendant ces premiers jours d'enquêtes, les 25 habitants du hameau sont auditionnés alors que les 30 maisons du territoire sont visitées. En quelques jours seulement, 97 hectares sont passés en revue, sans que le moindre indice n'ait pu être retrouvé.

Le procureur de la République de Digne-les-Bains assure que la piste familiale "n'est pas privilégiée" : "nous travaillons sur toutes les hypothèses à égalité", martèle-t-il le 13 juillet. La veille, une trace de sang retrouvée sur une voiture éveille les soupçons : elle est finalement d'origine animale.

Le 14, François Balique, maire du Vernet, prend un arrêté pour interdire l'accès au hameau : il se dit en lutte alors contre le tourisme malveillant et veut laisser les autorités mener les investigations. Seuls les habitants ont le droit d'accéder à la commune.

Ouverture d'une information judiciaire

L'enquête évolue à compter du mardi 18 juillet 2023, quand une information judiciaire est ouverte. Deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) sont alors cosasisis. À ce stade, toutes les pistes sont encore envisagées. Après la diffusion des avis de recherche, les enquêteurs ont reçu pas moins de 1 500 appels qu'il faut maintenant éplucher. Le village est toujours bouclé, et 10 jours après la disparition du petit Emile, l'enfant reste introuvable.

Interrogatoires et plaies anciennes

Après cette ouverture d'information judiciaire, les questions restent multiples. Le couple qui aurait été le dernier à avoir vu le petit garçon est de nouveau interrogé le 21 juillet. Gardé plusieurs heures, il explique avoir été absent au moment de la disparition. Les véhicules des habitants continuent d'être passés et repassés au crible. Vingt enquêteurs de la section de recherches de Marseille poursuivent leurs interrogatoires, à la recherche du moindre indice.

Et à mesure que les jours défilent, des plaies anciennes refont surface et mettent en relief l'histoire de la commune, ponctuée par plusieurs tragédies : en 2015, le Vernet avait été le théâtre du terrible crash de l'avion de la Germanwings, tuant 149 personnes. En 2008, c'est Jeannette Grosos, une femme de 60 ans, qui avait été assassinée de sang-froid.

De nouveaux chiens déployés

Un nouveau cap est franchi le mardi 25 juillet. Après 17 jours de disparition, Emile reste introuvable. Des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale sont toujours présents au Vernet, qui voit arriver des chiens particuliers. Ceux-ci "ne travaillent pas dans les premiers jours d'une disparition, lorsqu'on espère retrouver une personne vivante", selon une source proche de l'enquête.

Trois jours plus tard, François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le concède : "on n'est plus dans la recherche de l'enfant vivant, qui était la première phase. À présent, les enquêteurs espèrent retrouver au moins un petit corps ou des restes d'un corps".

La famille monte au créneau...

Jusque-là très silencieuse, la famille d'Emile monte au créneau, le samedi 5 août. L'une des membres martèle : "Les parents et les grands-parents ne veulent pas s'exprimer, il faut respecter ça. Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries. Comme cette histoire de maison qui brûle à Beaujeu. On est catho et de droite, et alors ?", répond-elle à des confrères.

Par cette histoire de "maison qui brûle", l'interlocutrice fait allusion à l'incendie qui a touché plusieurs maisons dans le hameau du Boullard, en 2019, dont celle de la famille d'Emile. "C'est une piste qui existe, elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs à ce stade", déclarait alors une source judiciaire au Parisien. Mais une source proche du dossier a précisé, un peu plus tard, à BFM TV, qu'il s'agit d'un "élément non prioritaire".

... et se constitue partie civile

Le dernier rebondissement n'est pas bien vieux. Lundi 7 août, à la veille du premier mois de disparition de l'enfant, les parents du petit Emile se sont constitués partie civile. Cela signifie qu'ils peuvent avoir accès au dossier concernant l'affaire et être informés du déroulement de la procédure. Via leur avocat, ils peuvent donc avoir accès au dossier. Qui affiche une complexité maximale, les énormes moyens déployés n'ayant pour l'heure pas permis de retrouver l'enfant.