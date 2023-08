Disparition d'Emile, 2 ans : "il faut respecter ça", une membre de la famille de l'enfant monte au créneau

Quatre semaines après la disparition du petit Emile, deux ans, dans les Alpes-de-Haute-Provence, une membre de la famille de l'enfant s'est exprimée.

Samedi 5 août 2023 : voilà maintenant quatre semaines que le petit Emile, 2 ans, a disparu dans le hameau du Vernet. Alors que l'enfant est toujours introuvable, une membre de sa famille est sortie du silence.

"Il faut respecter ça"

L'atmosphère est forcément toujours très particulière dans ce village qui voit enquêteurs, drones et chiens défiler en nombre depuis des semaines. BFM TV rappelle que dans la famille du petit garçon, personne ne souhaite s'exprimer dans la presse. Nos confrères ont tout de même pu échanger brièvement avec l'une des membres de celle-ci, par téléphone.

"Les parents et les grands-parents ne veulent pas s'exprimer, il faut respecter ça. Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries. Comme cette histoire de maison qui brûle à Beaujeu. On est catho et de droite, et alors ?", a-t-elle répliqué.

Un incendie il y a quatre ans

L'interlocutrice fait alors référence à l'incendie qui a touché plusieurs maisons dans le hameau du Boullard, en 2019, dont celle de la famille d'Emile, comme l'indiquaient nos confrères du Parisien. "C'est une piste qui existe, elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs à ce stade", déclarait alors une source judiciaire. Mais une source proche du dossier a précisé, un peu plus tard, à BFM TV, qu'il s'agit d'un "élément non prioritaire".

La famille est toujours dans la commune

La famille du petit garçon disparu est toujours dans une commune sur laquelle tous les regards sont braqués depuis maintenant quatre longues semaines. Sans que le moindre indice sur l'enfant de deux ans et demi ne puisse faire avancer l'enquête.