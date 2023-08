Marie et Colomban rompent le silence sur la disparition d'Emile : angoisse, foi en Dieu, fausses informations, le poignant témoignage des parents

Près de deux mois après la disparition de leur petit garçon, Emile, 2 ans et demi, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Colomban et Marie, le papa et la maman, sortent pour la première du silence dans les colonnes de Familles chrétiennes à qui ils ont choisi de parler de leur chagrin, de leur détresse mais aussi de l'espoir et la foi qu'ils gardent.

Le rappel des faits 8 juillet 2023 : Emile, 2 ans et demi, en vacances chez ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, disparaît alors qu'il jouait dans le jardin



: Emile, 2 ans et demi, en vacances chez ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, disparaît alors qu'il jouait dans le jardin Deux voisins disent l'avoir aperçu seul, dans une ruelle du hameau



Les 25 habitants du hameau sont auditionnés, les 30 maisons du territoire sont visitées, 97 hectares sont passés en revue, sans que le moindre indice n'ait pu être retrouvé



Le 14 juillet , le maire prend un arrêté municipal interdisant l'accès à la commune et lutter ainsi contre "le tourisme malveillant"



, le maire prend un arrêté municipal interdisant l'accès à la commune et lutter ainsi contre "le tourisme malveillant" Le 18 juillet , une information judiciaire est ouverte



, une information judiciaire est ouverte Le 25 juillet , des chiens spécialisés et des drones thermiques sont déployés



, des chiens spécialisés et des drones thermiques sont déployés Le 5 août , l'un des membres de la famille s'insurge contre les informations erronées qui paraissent dans certains médias



, l'un des membres de la famille s'insurge contre les informations erronées qui paraissent dans certains médias Le 7 août , les parents du petit garçon se constituent partie civile et ont désormais accès au dossier



, les parents du petit garçon se constituent partie civile et ont désormais accès au dossier Désormais, l'enquête a été élargie aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention, et séquestration de mineur

C'est dans Familles chrétiennes que les parents du petit Emile, 2 ans et demi, porté disparu depuis le 8 juillet 2023, ont décidé de s'exprimer pour la toute première fois sur la disparition de leur fils, dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Là, où cette dramatique affaire, a commencé.

Enlèvement, mauvaise rencontre, accident ?

Pour rappel, Emile passait les vacances en famille chez ses grands-parents. C'est là qu'il a été vu pour la dernière fois. Depuis bientôt deux mois, le mystère ne cesse de s'épaissir autour de cette affaire très médiatisée. De vastes moyens ont été déployés. En vain.

Disparition d’#Emile : ses parents sortent du silence.

Enlèvement, mauvaise rencontre, accident, aucune piste n'est privilégiée ni écartées par les enquêteurs.

On s'imagine forcément le pire mais on ne peut s'empêcher d'espérer

"On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer", déclare Colomban, le papa d'Emile. "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l’angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance", ajoute Marie, la maman.

On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l'espérance

Le remerciement des parents aux secours et à tous les soutiens

Dans cette longue interview, le couple explique se réfugier dans la foi, demandant "à Dieu un miracle" et continuer "à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l’enquête. Depuis le début, ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup d’empathie."

Il salue aussi l'élan de solidarité et de générosité qui s'est mis en place. "Nous avons vu les cuisiniers d’une colonie de vacances voisine apporter des plats cuisinés et du café pour tous les bénévoles".

"La désinformation et la haine existent"

Les parents du petit garçon ont également profité de cet entretien avec nos confrères pour dénoncer une "accumulation de contre-vérités" sur leur famille et l'affaire.

"La désinformation et la haine existent : cela s’est confirmé de manière stupéfiante après la disparition d'Emile." Et d'évoquer les "contrevérités" entourant l'enquête et la publication "de détails faux (...) et qui nous blessent", évoquent Marie et Colomban.

"Au-delà de nous, c'est notre foi qui est ridiculisée"

"Cela n’est peut-être pas très important, mais leur accumulation à la longue est révoltante", confie Marie. Et de reprendre : "Face au drame, nous sommes restés soudés avec nos familles et amis. Nous avons aussi l’impression que, au-delà de nous, c’est notre foi qui est ridiculisée", regrette la mère d'Émile.

"Nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique (...) Par exemple, certains prétendent que nous allons à la messe plusieurs fois par jour (...) Nous n’avons pas honte d’aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse", lâche-t-elle...