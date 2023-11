Disparu depuis le 8 juillet 2023, le petit Emile aurait dû souffler sa troisième bougie avec ses parents, ce 24 novembre. Mais ces derniers restent sans nouvelle de leur enfant. Ils lancent un appel.

Si le 8 juillet 2023, date de la disparition d'Emile, est un moment clé dans l'affaire, les parents du petit garçon espèrent que ce 24 novembre sera un tournant. Ils ont lancé un appel ce vendredi, jour du troisième anniversaire de l'enfant.

"Victime d'un enlèvement ou d'un accident"

C'est dans un enregistrement audio diffusé par nos confrères de Famille Chrétienne que Colomban et Marie, papa et maman d'Emile, prennent la parole. La séquence dure un peu moins d'une minute 45. Le premier décline l'identité du duo. La seconde s'exprime durant le reste de l'enregistrement. "Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Emile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident", martèle sa maman.

Trois ans aujourd'hui

La diffusion de cette prise de parole ce vendredi 24 novembre n'a rien d'anodin. "C'est son anniversaire, et nous ne pouvons pas le fêter, raconte Marie. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon ? Que lui est-il arrivé ? Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé."

Marie lance ainsi un appel. "S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur."

"Par pitié !"

La maman du petit garçon disparu cet été demande de "comprendre notre détresse. Dites-nous où est Emile. Par pitié ! S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le nous. Par pitié ! S'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir".

Marie insiste, toujours en s'adressant aux personnes qui pourraient potentiellement savoir ce qu'à l'heure actuelle, personne ne sait encore. "Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours ainsi que nos familles avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions. Dites-nous où il se trouve, rendez-nous Emile !

La bascule du 8 juillet

C'est durant la fin d'après-midi du 8 juillet que le petit Emile, alors âgé de 2 ans et demi, que tout a basculé. En vacances chez ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit garçon disparaît alors qu'il jouait dans le jardin. Auditions, perquisitions, témoignages : de nombreux éléments ont été passés au crible par les enquêteurs. Mais plus de quatre mois après la disparition de l'enfant, le mystère reste entier...