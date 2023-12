Disparition d'Emile : "On connaît la bêtise humaine", déplore la mère de l'agriculteur dont le domicile a été perquisitionné

Disparu depuis le 8 juillet 2023, le petit Emile n'a toujours pas été retrouvé. Dans le cadre de la minutieuse et complexe enquête qui entoure cette affaire, plusieurs perquisitions ont été menées.

Le petit Emile n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches, menées au Haut-Vernet et dans les villages alentour pour retrouver l'enfant qui avait deux ans et demi lors de sa disparition, le 8 juillet 2023, sont vaines. Des perquisitions ont été réalisées. Notamment chez un jeune agriculteur, dont la maman a témoigné pour la première fois.

Altercation avec le grand-père

C'est dans le cadre du programme "Ligne rouge", diffusé mardi 26 décembre 2023 sur BFM TV, qu'elle s'est exprimée. Son fils, Romain, âgé de 17 ans, est agriculteur dans la ferme familiale, distante de 4 kilomètres du Haut-Vernet.

Avant que la maman ne prenne la parole, le reportage rappelle que le jeune homme menait des travaux de terrassement devant la maison de son cousin, située en face de celle de la famille d'Emile, quelques jours avant la disparition de l'enfant. Le matin du 8 juillet, Romain s'y présente à nouveau. Et est interpellé par le grand-père du petit garçon, qui lui reproche assez vertement d'avoir abîmé une partie de son terrain avec son tracteur.

"On connaît la bêtise humaine"

À plusieurs reprises, il a été dit du jeune homme, durant ces mois d'enquête, qu'il conduisait de façon rapide et dangereuse. Des éléments qui ne représentent, selon l'intéressé et sa maman, que des "rumeurs et ragots".

Et à la seconde d'ajouter : "on connaît la bêtise humaine. On sait de quoi les gens sont capables. Donc voilà, on n'est pas étonné non plus. Les enquêteurs font quand même la part des choses".

Seulement entendu comme témoin

La mère de Romain rapporte d'ailleurs un échange entre les enquêteurs et son fils : "ils lui ont bien dit que dans tous les cas, 'si les journalistes te demandent, tu leur diras que toi, tu n'es pas mis en examen'". Comme le rappelle, ensuite, le programme de BFM TV, le jeune homme n'a, en effet, jamais été placé en garde à vue ni mis en examen. Il a seulement été entendu en tant que témoin.

