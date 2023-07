Disparition d'Emile, 2 ans : "S'il était dans le périmètre de recherche, il aurait été trouvé", déclare le préfet

Émile n'a toujours pas été localisé, le point sur les éléments annoncés par le procureur et le préfet ce lundi.

Il n'y a pas de nouveaux éléments concernant la disparition d'Emile, a annoncé le procureur de la République de Digne-les-Bains, ce lundi 10 juillet 2023. Pour l'heure, Emile "n'a pas été localisé" malgré les recherches.

Ces recherches vont prendre une autre forme à compter de mardi dans le village de Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) et ses alentours. Premièrement, le procureur Rémy Avon et le préfet Marc Chappuis ont remercié "l'élan de solidarité" qui a permis de mener des battues dans le périmètre de recherche, mais invitent les volontaires à ne plus venir. "Nous estimons que l'enfant aurait dû être retrouvé dans les 48 heures s'il se trouvait dans le périmètre des battues". À partir de mardi, le secteur sera fermé à toute personne qui n'est pas un habitant afin de laisser les équipes spécialisées travailler.

Comme dimanche, "aucune hypothèse n'est exclue".

500 appels en cours d'analyse

"Presque toutes les habitations du hameau" ont été fouillées, toujours aucune trace de l'enfant. Il reste deux lieux inhabités à ratisser, mais les premières investigations ne laissent pas à penser qu'Emile s'y trouve.

L'enquête est ouverte maintenant depuis 32 heures. À ce stade, aucune personne n'a été placée en garde à vue, sachant "qu'aucune infraction ne caractérise une infraction pénale à l'origine de cette disparition". Les critères administratifs pour recourir à une alerte enlèvement ne sont toujours pas réunis.

Un appel à témoins est en revanche lancé depuis dimanche. Les enquêteurs ont reçu près de "500 appels" qui sont toujours en train d'être analysés.

Qu'ont donné les pistes des chiens ?

Trois types de chiens sont mobilisés : des questeurs (qui reconnaissent la molécule humaine, spécialisés dans la recherche), des pisteurs (qui utilisent leurs capacités olfactives pour trouver Emile) et des Saint-Hubert qui ont un odorat encore plus pointu.

Des marquages ont été effectués par les chiens dans le hameau, mais ils n'ont "pas encore été corroborés" car l'enfant a joué dans le bourg le matin même de sa disparition.

Une famille "effondrée"

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a indiqué s'être entretenu avec la famille d'Emile, qu'il dit "effondrée". "Je vous laisse imaginer leur état de détresse".

Une cellule d'aide à victimes judiciaires leur a été proposée.