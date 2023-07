Disparition d'Emile, 2 ans : le petit garçon reste introuvable, quelles sont les pistes explorées ?

L'enfant aurait été aperçu dans le village samedi par des voisins, depuis, il est introuvable.

Cela fait maintenant deux jours qu'Emile, un enfant âgé de 2 ans et demi, est porté disparu. Samedi 8 juillet 2023, il aurait échappé à la vigilance de ses grands-parents, puis aurait été vu dans une rue descendante par des témoins dans la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Comme l'a rapporté le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, le petit garçon aurait aussi été vu en train de quitter son domicile, manifestement tout seul. Selon BFMTV, ces témoins seraient des voisins de la maison des grands-parents, qui se trouve précisément dans le hameau du Haut-Vernet composé de 25 habitants. Cette proximité pourrait expliquer pourquoi personne ne s'est alarmé de voir un enfant seul, le procureur décrivant une ambiance "place du village" où les plus jeunes viennent s'amuser.

Pourquoi l'alerte enlèvement n'est pas déclenchée

Un troisième jour de recherches se poursuit ce lundi 10 juillet 2023. Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre, avec des équipes cynophiles et la présence de plusieurs habitants qui lancent des battues.

Une nouvelle battue est lancée au Vernet pour retrouver le

Petite Emile, 2 ans et demi, disparu depuis samedi #Emile #LeVernet pic.twitter.com/Ji1sYo4pyg — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) July 10, 2023

Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte dimanche matin, et un appel à témoins a suivi dans la journée. Pour le procureur de la République, "aucune piste n'est éludée, et aucune n'est privilégiée". Il insiste que l'enquête doit d'abord "déterminer les causes et les circonstances" de cette disparition.

Les chiens des gendarmes ont effectué des marquages autour du village. Aucune trace de sang n'a été retrouvée. Dans l'attente de comprendre ce qui a pu arriver, aucune alerte enlèvement n'a été déclenchée. "Les alertes enlèvements sont strictement encadrées par la loi et les critères ne sont pas réunis pour la déclencher", a justifié le procureur face à la presse, dimanche soir.

\u203c\ufe0f#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

La totalité des maisons du hameau ont été perquisitionnées pour trouver la trace d'Emile, mais cela n'a rien donné. Lors d'un point presse tenu ce lundi, le procureur de la République n'a annoncé "aucune évolution" dans l'enquête, les recherches continuent.

Émile aurait-il disparu dans un accident ?

Si le petit garçon s'est échappé seul, la thèse de l'accident n'est pas à exclure dans ce village de montagne situé à 1 200 mètres d'altitude. La maison des grands-parents se trouve aussi en bord de falaise. Le maire de Vernet a expliqué que c'est le premier endroit qui a été ratissé, samedi.

Ce lundi, 500 hectares autour du Vernet sont balisés par les gendarmes, les maîtres-chiens et les pompiers. "Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances", a rappelé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.