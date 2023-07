Disparition du petit Emile depuis plus de 24 heures : un appel à témoins a été lancé

Malgré les importants moyens de recherche, le petit garçon reste introuvable ce dimanche.

Ce dimanche 9 juillet 2023, les recherches continuent pour retrouver le petit Emile, âgé de 2 ans et demi, qui a disparu dans la commune de Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) depuis plus de 24 heures. Les habitants et un important dispositif sont mobilisés depuis la veille.

En fin d'après-midi, le procureur de la République de Digne-les-Bains a annoncé avoir lancé un appel à témoins à destination de toutes les personnes qui auraient pu traverser le village ce week-end. Plus précisément "le secteur pour se rendre à Barcelonnette et dans la vallée de l'Ubaye", ou celui pour "redescendre vers Nice, Grasse, Draguignan et Aix-en-Provence".

\u203c\ufe0f#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans \u2b07\ufe0f pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

Un numéro spécifique a été mis en place si vous avez la moindre information concernant l'enfant disparu : 04 92 36 73 00.

La piste de l'enlèvement écartée ?

Dans l'après-midi de samedi, Emile a échappé à la vigilance de ses grands-parents et est introuvable depuis. Il a été vu pour la dernière fois dans le jardin.

Le maire du Vernet, François Balique, a annoncé que la piste de l'enlèvement n'était pas privilégiée. Alors que la maison se trouve en bord de falaise, les inquiétudes grandissent. La zone du précipice a été la première à avoir été ratissée mais les recherches n'ont rien donné.

Une trentaine de gendarmes sont sur place ce dimanche avec une vingtaine de pompiers, des équipes cynophiles et des drones équipées de caméras thermiques.