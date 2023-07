Disparition d'Emile, 2 ans, dans les Alpes-de-Haute-Provence : l'enfant a été vu dans le village par des témoins

Émile est toujours introuvable, les premiers éléments de l'enquête ont été révélés par le procureur de la République.

Plus de 24 heures après sa disparition, Emile est toujours introuvable, malgré les importants moyens de recherche déployés. Le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, a annoncé ce dimanche 9 juillet 2023 que l'enfant avait été vu, par au moins deux témoins, sortir du domicile de ses grands-parents avant d'avoir été aperçu sur "une route descendante" de la commune de Vernet.

Des chiens pisteurs auraient également effectué des marquages à plusieurs endroits autour du village, mais ces marquages demandent vérifications. Le procureur a rappelé qu'une information judiciaire a été lancée dans la matinée pour disparition inquiétante, et qu'elle a pour l'instant vocation à "déterminer les causes et les circonstances" de la disparition d'Emile.

Pour l'instant, "aucune piste n'est éludée, et aucune n'est privilégiée". Est-ce un enlèvement, ou bien Emile est-il parti de lui-même, nous ne le savons toujours pas.

Des visites à domicile ont été menées dans la journée dans plusieurs habitations de la commune. Ces opérations n'ont mené à aucun indice.

Un appel à témoins diffusé

En fin d'après-midi, un appel à témoins a été lancé. Il s'adresse surtout à toutes les personnes qui ont pu traverser le village samedi après-midi, et les alentours du Vernet, et qui pourraient avoir aperçu l'enfant.

Un numéro spécial a été mis en place : 04 92 36 73 00. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a annoncé qu'une cinquantaine d'appels était en train d'être analysée.

#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans

