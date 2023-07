Disparition d'Emile depuis samedi : les recherches ont repris ce lundi matin, le point sur cette course contre la montre

Émile, âgé de deux ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi 8 juillet en fin d’après-midi au Vernet dans les Alpes-de-Hautes-Procence. Les secours sont toujours à sa recherche.



Les secours ont repris ce lundi matin. Le petit garçon de deux ans et demi porté disparu depuis samedi 8 juillet vers 18 heures au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), est toujours introuvable. Emile avait échappé à la vigilance de ses grands-parents. À ce stade, rien ne permet encore de parler d’un accident ou d’un enlèvement.

Disparu samedi à 18 heures

Emile jouait dans le jardin de la maison de ses grands-parents au Vernet, quand il a disparu samedi vers 18 h, dans un secteur dont les alentours sont escarpés. Selon le maire du Vernet, il aurait profité de l’inattention de ses grands-parents qui chargeaient la voiture.

Gendarmes, pompiers, bénévoles à la recherche d'Emile

Ce lundi matin, les recherches "se sont intensifiées", a indiqué le maire du Vernet sur Franceinfo. "On recommence tout à zéro", a ajouté l’élu sur BFM. Bénévoles, maires, voisins… En plus de peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), près de 100 personnes ont pris part aux recherches samedi et 200 personnes, dimanche, pour retrouver l’enfant.

Une équipe de 30 gendarmes, 20 pompiers, un hélicoptère et dix équipes cynophiles ont été mobilisés dimanche. "Les 48 premières heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances" a indiqué le procureur.

Deux témoins disent avoir aperçu l’enfant

Deux personnes disent avoir aperçu le petit garçon hier près du domicile de ses grands-parents, a indiqué le procureur, qui a ensuite parlé d’un seul témoin, rapporte Le Parisien .

Une cinquantaine d’appels en cours de traitement

Un appel à témoins a été lancé ce samedi en fin de journée par la gendarmerie et le parquet de Digne-les-Bains. Il invite "toute personne s’étant trouvé sur le secteur de la disparition hier après-midi (8 juillet) et toute personne ayant traversé le secteur pour se rendre à Barcelonnette et dans la vallée de l’Ubaye ou pour redescendre vers Nice, Grasse, Draguignan et Aix-en-Provence" à se signaler. Une cinquantaine d’appels ont été reçus pour l’instant et sont en cours de traitement après le lancement d’une ligne dédiée pour l’appel à témoins (04.92.36.73.00).

L’alerte enlèvement n’a pas été déclenchée

L’alerte enlèvement n’a pas été déclenchée, a expliqué le procureur, car les critères de sa mise en œuvre "sont strictement figés par la loi". Dans cette affaire, ils ne sont pour l’instant "pas réunis".