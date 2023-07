Disparition d'Emile, 2 ans : opérations de ratissage, cellule d'enquête nationale, le point ce mercredi

Disparu depuis le samedi 8 juillet 2023, le petit Emile, 2 ans, fait toujours l'objet d'intenses recherches, entre opérations de ratissage et ouverture d'une cellule d'enquête nationale.

Les heures défilent et il est toujours impossible de savoir où se trouve le petit Emile, âgé de 2 ans. Depuis la disparition de l'enfant au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, d'intenses recherches sont menées. Elles se poursuivent ce mercredi 12 juillet 2023.

Une cellule d'enquête nationale

Rémy Avon, procureur de Digne-les-Bains, a annoncé, ce mercredi, l'ouverture d'une cellule d'enquête nationale. Selon TF1/LCI, elle est composée de 25 gendarmes, dont 15 issus d'unités de recherche et 10 du gouvernement territorial du département. Une transition qui offre la possibilité de "mobiliser des moyens régionaux et nationaux, scientifiques et techniques, pour pouvoir accomplir toutes les investigations", a présenté le magistrat.

Les opérations de ratissage vont prendre fin

Quant aux opérations de ratissage, menées depuis ce mercredi matin dans le hameau du Haut-Vernet, elles prendront fin dans la soirée, comme l'ont annoncé nos confrères de BFM DICI. Ce même secteur, en proie à un cordon sécuritaire depuis maintenant 48 heures, pourrait ainsi être "débouclé".

Le magistrat a, par ailleurs, déclaré qu'il ne tiendra plus de conférence de presse une fois que ces opérations de ratissages toucheront à leur fin. Et ce pour "préserver la tranquillité de l'enquête et la quiétude de la famille ainsi que celle des habitants".

Toujours aucun indice

À la mi-journée, aucun indice n'avait été décelé par les enquêteurs, qui œuvrent sur le terrain depuis maintenant plus de 72 heures afin de retrouver le petit garçon. Celui-ci a, pour rappel, échappé à la vigilance de ses grands-parents dans l'après-midi du samedi 8 juillet 2023.