Occitanie : elle retrouve les deux copines cambrioleuses qui avaient pénétré chez elle... à la gendarmerie

Les faits se sont déroulés le jeudi 28 mars dans le Gard.



Ce jeudi 28 mars, une personne se présente à la gendarmerie d'Uzès (Gard) pour signaler que deux jeunes filles, probablement des adolescentes, avaient escaladé le mur d'enceinte de sa propriété pour vraisemblablement la cambrioler. Mais cette personne n'a même pas eu le temps de porter plainte, et pour cause : ces deux jeunes apprenties cambrioleuses, âgées de 13 et 14 ans, étaient déjà en garde à vue à la gendarmerie.

La personne aura peut-être dû penser que la gendarmerie allait plus vite que la musique, elle se sera trompée... Mais pas de beaucoup : après avoir aperçu les deux ados armées d'un tournevis dans sa propriété ("l'outil préféré des cambrioleurs" selon les gendarmes, ces dernières ont aussi visité de la même manière la propritété d'une résidente de Montaren-et-Saint-Médiers. Les deux copines monte-en-l'air avaient été mises en fuite par la propriétaire qui dans la foulée a appelé les forces de l'ordre. Trois patrouilles de la communauté de brigades de gendarmerie d'Uzès ont aussitôt débarqué sur les lieux et n'ont pas tardé à repérer les deux adolescentes et leur tournevis dans le quartier, avant de les appréhender.

Deux tentatives de cambriolages ratées pour les deux cambrioleuses en herbe, qui, comme l'enquête l'a rapidement montré, en avait réussi un précédemment, à Pont-Saint-Esprit. Une réussite qui les a forcément entraîné sur la voie de la récidive.

Mais ça ne marche pas à tous les coups, et devront prochainement rendre des comptes (et le tournevis) devant la justice.