Villecomtal. À La Fabrique du Rougier, le Printemps des femmes d’une génération à une autre

Fin mars, l’association Le Goût des autres prenait les rênes de la Fabrique du Rougier à Villecomtal pour accueillir la pièce de théâtre "La Nostalgie des Blattes". Cette pièce de Pierre Notte était mise en scène par Martine Ayrinhac, de la compagnie occitane "Entre cour et jardin", présente ce soir-là auprès de ses comédiennes notamment pour assurer la lumière et le son sur scène.

Valérie Siffredi et Isabelle Seguin ont campé avec énergie deux septuagénaires sur un banc dévoilant leurs angoisses et leurs joies. Le public fit salle comble et fut sensible au jeu des actrices qui, tour à tour, se rejetaient puis se retrouvaient dans l’évocation de leur vie passée. Autre spectacle : ce dimanche 7 avril, la toute jeune chanteuse toulousaine Mélissa Rey. Mélidja de son nom de scène, viendra porter une autre parole de femme. Avec ses titres "Mes sœurs", "Sensible" ou "Vertige", le public pourra aller à la rencontre des émotions de cette artiste interprète, lauréate du concours régional Tremplin Musical 2023. La petite salle de La Fabrique est honorée de recevoir cette graine de talent, à la voix de soprano, qui livrera, avec son clavier électronique, des mélodies arabo-andalouses et des rythmes afro-beat. Le concert débutera comme tous les premiers dimanches du mois, à 18 heures. Pour découvrir ce jeune talent au féminin, il est recommandé de venir en avance.