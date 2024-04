Kocowa+, le Netflix coréen qui monte

(ETX Daily Up) - La vague coréenne continue de déferler sur le monde. La preuve avec la plateforme Kocowa+, une sorte de Netflix spécialisé dans les contenus coréens, qui s'étend en Europe et en Océanie. Son petit plus ? Les contenus sont disponibles huit heures après leur diffusion initiale en Corée.

Sur son site, Kocowa+ se définit comme : "un service de streaming premium en ligne qui propose des séries dramatiques coréennes, des émissions de variétés et des émissions K-POP de KBS, MBC, SBS et d'autres partenaires de contenu". En gros, si vous êtes mordus de films, de séries ou de musique coréenne, c'est la plateforme à découvrir. Disponible depuis 2017 en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, le service arrive désormais en Europe (dont la France) et en Océanie, uniquement sur mobile pour le moment. Comptez 6,99 euros par mois pour un abonnement basique et un euro de plus pour un abonnement avec quatre comptes.

Si l'interface se rapproche sans surprise de Netflix, le catalogue est quant à lui entièrement dédié à la culture coréenne. Comme sur la plateforme américaine, Kocowa+ propose aussi des sélections en mettant en avant les contenus tendances du moment, des émissions télé-réalité, des films autour du voyage avec la catégorie "Passport Ready, Ticket Bought", ou encore une sélection plus dramatique avec des thrillers dans la catégorie "The Plot Thickens" ("l'intrigue se corse"). L'un des plus gros avantages de la plateforme est de pouvoir regarder un programme dans les huit heures suivant sa diffusion en Corée, et ce en coréen, avec des sous-titres en anglais, espagnol, portugais et chinois. Un atout indéniable pour les mordus de K-Drama.

En plus de diffuser les contenus coréens, Kocowa+ proposera également des émissions en direct, aussi bien des concerts que des émissions sur les classements musicaux. Avec 30.000 heures de programmes, la plateforme se présente comme "la plus grande bibliothèque de contenus coréens en dehors de la Corée", selon Deadline.

Kocowa+, qui signifie Korean Content Wave, entre dans le phénomène hallyu. Cette "vague coréenne" est un phénomène culturel majeur du 21e siècle, renvoyant à une variété de produits culturels tels que la musique pop, les séries télévisées et les films produits en Corée du Sud. Récemment, le vieux continent a été désigné comme le marché à la croissance la plus rapide pour ce genre, avec pas moins de 13,2 millions de personnes se déclarant fans, selon l'enquête The 2023 Overseas Global Hallyu Survey.