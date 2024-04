Coupe de France : affiche, date, lieu inédit… ce qu’il faut savoir sur la finale de cette 107e édition

Les demi-finales de la Coupe de France sont passées : les deux derniers prétendants au trophée sont connus. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’affiche de la finale.

Ils étaient des milliers, ils ne sont plus… que deux ! Les prétendants au trophée de la Coupe de France de football ont été réduits de tour en tour. Les demies viennent tout juste de rendre leur verdict !

Ce sera Lyon – PSG

Premiers demi-finalistes, Lyon et Valenciennes se sont affrontés dans la soirée du mardi 2 avril au Groupama Stadium. La hiérarchie a été respectée : l’OL s’est imposé face au dernier de Ligue 2, 3-0, pour composer le premier ticket pour la finale. Les Lyonnais n’y avaient plus pris part depuis 2012, épopée qui les avait vus gagner 1-0 contre Quevilly.

24 heures plus tard, le PSG s’est, à son tour, qualifié. Le duel entre clubs de l’élite qui l’opposait à Rennes a tourné à son avantage. C’est Kylian Mbappé qui a trouvé l’ouverture en première période, marquant le seul but du match après avoir raté un pénalty. D’abord sauveur, Steve Mandanda n’a ensuite rien pu faire face au numéro 7 parisien et son tir dévié.

Rendez-vous le 25 mai… à Lille !

La finale de cette 107e édition se tiendra donc le samedi 25 mai 2024. Et contrairement aux 26 derniers opus, celui-ci ne se terminera pas au Stade de France ! L’écrin de Saint-Denis est en effet réquisitionné pour la préparation des Jeux olympiques.

À l’instar de la finale du Top 14, celle de la Coupe de France sera donc délocalisée. C’est le stade Pierre-Mauroy de Lille qui verra Lyon ou le PSG triompher.

14 à 5 pour Paris

Au rayon palmarès, le PSG est très largement devant l’OL : il a remporté l’épreuve à 14 reprises, dont six fois entre 2015 et 2021. C’est le club le plus titré de la Coupe de France, devant l’OM (10) ainsi que Saint-Etienne et Lille (6).

De son côté, Lyon a été sacré cinq fois. Son ultime victoire dans la doyenne des compétitions de la FFF remonte à 2012 : c’est la dernière fois que les Gones ont soulevé un trophée.