Inondations : une fillette tombe dans la rivière en crue et s’accroche à une branche jusqu’à l’arrivée des pompiers

Énorme frayeur pour une enfant en Côte-d’Or, qui a chuté dans la rivière et qui a réussi à s'accrocher en attendant l'intervention des pompiers.

Alors que le département de Côte-d’Or était toujours en vigilance orange en raison des crues, mercredi 3 avril 2024, une enfant serait tombée dans la rivière à Pothières. Elle a pu être miraculeusement sauvée de la noyade, rapporte France Bleu.

La petite fille se serait accrochée à une branche pour ne pas être emportée par le courant, le temps que les secours arrivent. Cinq sapeurs-pompiers du centre de secours de Châtillon-sur-Seine ont agi en héros en aidant l’enfant à sortir de l’eau. Elle était consciente lorsqu’elle a été secourue puis transportée au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

Un kayakiste toujours porté disparu

Deux jours plus tôt, la Côte-d’Or était en vigilance rouge avec le département de l’Yonne. Le dimanche juste avant Pâques, c’était l’Indre-et-Loire et la Vienne qui étaient en vigilance maximale. Ce long week-end qui ouvrait sur le mois d’avril a été marqué par d’importantes inondations, des villes se sont retrouvées les pieds dans l’eau et de nombreux logements ont été évacués.

Une personne à canoë-kayak, aperçu en difficulté sur la Vienne, est toujours portée disparu depuis samedi 30 mars. D’importants moyens ont de nouveau été mobilisés pour les recherches lundi, sans succès.