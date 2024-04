Saint-Christophe-Vallon. Jean Couhet-Guichot et Gaya Winiewski en résidence d’artistes

Dans le cadre de la saison culturelle 2023-2024 et de la mise en réseau des bibliothèques, Jean Couhet-Guichot, comédien et auteur, et Gaya Wisniewski, illustratrice de livres de jeunesse, résideront durant deux semaines sur le territoire Conques-Marcillac. Invités par la Communauté de communes , avec le soutien de la DRAC Occitanie, ces deux artistes préparent actuellement l’écriture d’un album de jeunesse inspiré du spectacle "Bateau" écrit et joué par Jean Couhet-Guichot. (Cie Les hommes sensibles, création 2020). A cette fin, ils ont séjourné à Clairvaux d’Aveyron une semaine au mois de mars et reviendront pour un nouveau séjour au mois de juin.

Lors de ces temps de résidence, les artistes iront à la rencontre du public afin de partager leur univers, les matières et les techniques qui viennent nourrir leur création.

Après avoir animé deux ateliers au centre de loisirs Familles Rurales à Saint-Christophe et à celui de l’USEP de Saint-Cyprien ils en proposeront deux autres, tout public, dans les bibliothèques de Nauviale et Sénergues le mercredi 5 juin.

Outre ces ateliers, Jean et Gaya ont imaginé avec les bibliothécaires une exposition de leur correspondance et des objets servant leur travail de création, ainsi qu’une restitution publique à la fin de leur résidence.

La Médiathèque départementale de l’Aveyron a également répondu présente pour apporter son soutien à ce projet en préparant sur mesure une action de formation destinée au réseau de bibliothécaires à l’approche d’une telle résidence d’artistes.