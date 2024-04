Occitanie : c’est quoi un "véhicule nourrice", dont la découverte a permis un an plus tard l’arrestation de 5 trafiquants de drogue ?

Entre avril 2023 et avril 2024, les gendarmes du Gard ont remonté la piste d’un trafic de stupéfiants grâce à la découverte de ce véhicule. Récit.

Les forces de l’ordre appellent ça des "nourrices". Dans le jargon des enquêteurs de police ou de gendarmerie, ce terme habituellement destiné aux jeunes bambins signifie une personne, un lieu, objet ou véhicule servant garder ou cacher des stupéfiants avant leur mise en vente.

C’est en découvrant une "nourrice" de ce type, en l’occurrence un véhicule, que les gendarmes de Bagnols-sur-Cèze ont commencé une enquête de longue haleine qui a trouvé son dénouement ce mardi 2 avril. Dans ce véhicule, stationné à Saze, des stupéfiants et des armes qui vont être le point de départ d’investigations minutieuses menées par la brigade de recherche. Brigade qui va identifier dans un premier temps 6 individus liés à un trafic de stupéfiants, et décrits comme "particulièrement mobiles et chevronnés".

Un butin conséquent

Il faudra donc un an pour que de fil en aiguille, une opération judiciaire soit déclenchée dans le cadre de cette enquête, permettant d’interpeller cinq des six suspects. Durant les perquisitions à leurs domiciles, les gendarmes vont mettre la main sur 1,6 kilo d’herbe de cannabis, 4,7 kilos de résine de cannabis, 579 gr de cocaïne, 652 gr de drogue de synthèse, 18 060 € en argent liquide, deux fusils à canon scié de calibre 12, ainsi que du matériel de géolocalisation et d’observation.

Les cinq suspects ont été déférés et mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non justification de ressources.