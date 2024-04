Rugby : en accueillant la lanterne rouge, Decazeville veut prendre position dans la course à la qualification

Le Sporting a l’occasion de bien se placer dans la course à la qualification avec la réception d’Isle, la lanterne rouge, dimanche 7 avril à 15 h 15.

D’un extrême à l’autre ! Après avoir fait chuter le leader, qui ne l’est plus d’ailleurs, Sarlat (36-28), dimanche 31 mars, Decazeville poursuit sa quête de la qualification en accueillant le dernier de la poule, Isle, dimanche 7 avril à 15 h 15.

Une rencontre qui paraît facile sur le papier, d’autant que cette formation vient de perdre sur sa pelouse face à Bourges (26-3) et avait pris la marée à Sarlat (82-21) une semaine plus tôt. Les Haut-Viennois ont encore une maigre chance d’éviter la relégation, à condition de réaliser un parcours sans faute lors des trois dernières rencontres, même s’ils restent tributaires des autres résultats.

Le Sporting peut faire un grand pas vers les phases finales

Ce qui fait penser que le Sporting va devoir s’employer et mettre en pratique le sérieux et le rythme affichés le week-end dernier. "Cela sera la clé du match, confirme l’entraîneur Anthony Julian qui n’a pas pour habitude de dénigrer l’adversaire. Il va falloir mettre autant d’ingrédients, sinon plus, car Isle va certainement tenter sa chance sur notre pelouse."

L’enjeu de la rencontre est aussi important côté aveyronnais, actuellement 6es. Une victoire, nantie d’un bonus offensif, serait du meilleur effet dans la course aux phases finales, avant de recevoir un concurrent, Quatre Cantons, la semaine prochaine. "Gagner aujourd’hui est l’objectif. Pour le bonus, on verra au fil de l’évolution de la rencontre. Mais l’emporter serait déjà très bien", rappelle Anthony Julian.

Labarthe et Barascud blessés

Toujours est-il qu’en cas de victoire bonifiée, les Decazevillois s’assureraient quasiment de la 6e place (la dernière qualificative), que seul le vainqueur d’Arpajon-Malemort pourra lui contester. Mais l’objectif sera aussi de décrocher la 2e place de la poule, qui qualifie directement pour les 16es de finale. Ou à défaut la 3e ou la 4e, qui permet d’avoir l’avantage du terrain en barrage.

Pour l’instant, le SCD n’en est pas encore là et prépare la réception du jour avec un groupe encore amoindri par les blessures. Loïc Rouquette et Boris Lac ne sont pas encore remis, et ont été rejoints à l’infirmerie par Quentin Labarthe (gros hématome à un bras) et Romain Barascud (touché à une main).

Les coaches ont puisé en réserve en titularisant en troisième ligne centre Elouan Cloutier et en prenant comme remplaçant Baptiste Garric. "Nous sommes confiants quant à leur intégration, avance Anthony Julian. Ils font de bonnes performances en réserve."