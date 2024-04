Rugby : Millau pour bien conclure la phase régulière à domicile

Il reste deux matches à Millau pour assurer sa deuxième place de la poule 3 de Fédérale 2. Dont un premier ce week-end, à la maison.

Pour cette dernière rencontre à domicile de la phase régulière, Millau reçoit Canton d’Alban, une formation issue d’un petit village proche d’Albi de seulement 950 habitants, soit la plus petite localité présente en Fédérale 2, dimanche 7 avril à 14 h 30. Un horaire inhabituel motivé par le forfait de la réserve tarnaise. Sportivement, les visiteurs promus cette saison sont à la lutte avec Pézenas pour le maintien et effectueront le court déplacement en Aveyron avec l’idée claire de prendre de précieux points en vue du décompte final.

Coté Millau, les voyants sont au vert. Malgré la défaite de la semaine dernière à Palavas de deux petits points (20-18), le principal enseignement à tirer est que le Som est au niveau de ce qui se fait de mieux dans la division. Rassuré sur la valeur et les intentions de ses joueurs lors du revers au cours duquel son équipe a grandi selon lui, l’entraîneur Baptiste Majorel est néanmoins conscient que la partie du jour ne sera pas simple et qu’il faudra prendre son adversaire au sérieux, car il n’est, toujours d’après lui, pas à sa place.

Au classement, Millau est à quatre points du leader Palavas et compte autant de longueur d’avance sur le troisième Castanet. Autant dire que cette rencontre au parc des sports est très importante sur le plan comptable pour la suite de la compétition. Avec six points pris lors des deux dernières journées au programme, les Somistes seraient alors assurés de terminer dans le top 2 et donc d’obtenir la qualification directe pour les 16es de finale, le cas d’égalité avec Castanet lui étant favorable. Mais pour ça, il faut déjà que Millau s’impose dimanche, et du mieux possible évidemment.

Coté effectif, on notera la titularisation en 3e ligne de Merlin Auzuech, enfant du club, qui va disputer sa dernière rencontre de la saison à Millau avant un stage pour ses études à l’étranger, et l’entrée dans le groupe de Mathis François, l’emblématique capitaine de la B (qui remplace Saia Fekitoa suspendu). Une juste récompense pour ce joueur qui effectue une excellente saison en réserve.