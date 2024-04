Rugby : vainqueur d’Isle, Decazeville assure l’essentiel

En battant la lanterne rouge avec le bonus (47-30), dimanche 7 avril, le Sporting s’est rapproché de la qualification, mais il lui reste encore des efforts à fournir.

L’objectif de Decazeville, dimanche 7 avril, était bien de prendre non seulement la victoire mais également le point de bonus offensif. Face au dernier de la poule, Isle, personne n’aurait douté de la difficulté de l’exercice, d’autant que le Sporting restait sur un probant succès face à Sarlat (36-28), durant lequel il a affiché un visage séduisant et une rigueur défensive dans la maîtrise et le placement.

Mais il en a été autrement face à un adversaire décomplexé et capable de mettre à la faute des Aveyronnais vraiment pas sereins dans le secteur défensif. Aussi, il en a fallu de peu que Romain Vidal et ses partenaires laissent en route le bonus tant convoité, afin de se hisser plus haut au classement.

Libérés à cinq minutes de la fin

Il a fallu attendre les cinq dernières minutes et un essai de Mickaël Lavergne, auteur d’une grosse partie, qui a offert le sixième essai et a libéré tout un stade (75e). Avant cela, le Sporting a souffert. Pas forcément sur ses temps de jeu, même si des petites scories ont contrarié certaines avancées, mais surtout sur le plan défensif.

Pourtant, les repères sont là, les joueurs sont rompus à l’exercice mais en manquant énormément de plaquages, les bleus et blancs ont offert plusieurs ballons de relance à une formation haut-viennoise qui affichait des atouts pour déborder et marquer. Trois essais, des pénalités offertes, et les Decazevillois se sont trouvé en danger lorsque, à la soixante-dixième minute de jeu, Isle est revenu à sept points (37-30).

Le Sporting s’est retrouvé dans la difficulté

Et comme souvent, le XV du Bassin s’est retrouvé, collectivement, dans la difficulté. Un plaquage dévastateur de Bastien Pons sur sa ligne des vingt-deux mètres a agi comme un déclic, puis tout un groupe s’est ressoudé.

Malgré ce manquement en défense, les Decazevillois ont dominé la conquête et la mêlée, deux secteurs de jeu primordiaux. Ce n’est simplement que sur certains détails, des placements qui font rater un plaquage par exemple, que le Sporting devra se ressaisir, s’il veut définitivement décrocher la qualification, dimanche prochain.

La deuxième place est encore jouable

L’affaire est pour l’instant bien engagée pour les hommes d’Anthony Julian et Tim Bowker, qui se sont hissés à la troisième place de leur poule. Dans ce contexte, le match en retard contre le leader Quatre Cantons va sentir la poudre du charbon du terril. Une victoire pourrait sceller définitivement la qualification. Et donner l’espoir de décrocher l’une des deux premières places, qui permettent d’éviter les barrages.