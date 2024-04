Druelle Balsac. Du monde en piste pour le dernier thé dansant de la saison avec"Lo Sérado"

Il semble que depuis quelques années, Druelle-Balsac soit devenu le centre de l’Aveyron en matière de danse de salon et de musette. Michel Soulié, le président du club du 3e âge, épaulé par son bureau et flanqué d’une poignée de personnes, fait danser les amateurs depuis très longtemps. Connaissant un véritable engouement, les thés dansants jalonnent l’année, d’octobre à avril. Début avril, dès 14 h 30 s’est déroulé le dernier épisode de la saison en compagnie de Gilles Saby et de son accordéon, accompagné par Francis Cavaroc. Rendez-vous était donc donné donc à la salle des fêtes de Druelle village, où, comme d’habitude, de nombreux danseurs étaient venus passer une agréable après-midi. Après ce dernier thé dansant, les membres du bureau du club "Lo Sérado" saluent les participants aux différents thés dansants de la saison écoulée, ainsi que les musiciens des différents orchestres qui ont fait guincher les amateurs, comme ce fut le cas avec Gilles et Francis, qui ont "mis le feu sur la piste et proposé une ambiance réussie". Mais comme le souligne le président Soulié, il convient "de remercier tous les amis bénévoles pour leur implication" dans la réussite des différentes manifestations proposées. Rendez-vous au mardi 1er octobre.