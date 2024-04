Aveyron : "Ne pas changer l’âme de la boutique", Marie et Benoît Sanhes ont trouvé chaussure à leur pied

Initiative Aveyron est une plateforme associative, liée à la Chambre de commerce et d‘industrie, dont la principale mission est d‘accompagner le développement de l’économie locale.

Depuis sa création, en 2012, elle a ainsi aidé 2 425 entreprises pour 6 524 emplois créés ou maintenus et 23 M€ de prêts d’honneur (sans intérêts) accordés. Elle permet enfin aux 19 intercommunalités aveyronnaises de démultiplier leurs actions sur le terrain économique. Ici, il s‘agit de Conques-Marcillac puisque le commerce de Marie et Benoît Sanhes se trouve à Marcillac. Le couple a été aidé dans la reprise, et ensuite l’extension, de la boutique.

Le hasard fait bien les choses. Et, ce n’est pas Marie Sanhes qui dira le contraire. Originaire de Rodez mais installée à Marcillac avec Benoît, son époux, et leurs trois enfants, elle avait pour habitude de pousser la porte de la Maison Aymès, véritable référence en matière de chaussures. Au cours d’une de ses visites avec sa grand-mère, Ginette, la responsable, et sa fille Éliane Aymès n’ont pas hésité à lui proposer d’acheter leur boutique, voyant en elle la commerçante "parfaite" pour perpétuer la tradition lancée en 1952. "Je n’ai pas hésité bien longtemps, et après discussion avec Benoît, j’ai accepté de me lancer, explique Marie Sanhes. Je suis issue d’une famille de commerçants, à Rodez, et j’y ai moi-même travaillé de longues années dans le prêt-à-porter enfant. Le Covid était passé par là et mon licenciement m’a permis de prendre du recul".

"Un relookage de la boutique qui était dans son jus"

En mai 2021, après "un relookage de la boutique qui était dans son jus", accompagné financièrement et administrativement par Initiative Aveyron, elle ouvre ainsi la porte de la Pointure du Vallon, sur le tour de ville. À deux finalement puisque Benoît, maçon de métier, a opté pour un virage à 180° en devenant chausseur, mais également responsable de la logistique et de l’organisation. "Le but était de ne pas changer l’âme de la boutique, de garder cette expérience et de continuer à accueillir la clientèle qui vient parfois de loin pour le sourire et le conseil", souligne celle qui est la nouvelle présidente de l’association des commerçants, tirée de son sommeil.

Le couple n’a pas voulu en rester là. Un an plus tard, et, pour habiller sa clientèle des pieds à la tête, il a acheté le fonds de commerce de Monique Boutet tout en s’appuyant durant quelques mois sur l’expérience de cette dernière. "Nous avons repensé l’agencement du magasin pour installer les vêtements, c’est pour cela que nous avons fermé durant les vacances de février. Là, nous avons ce que nous voulions…"

Tout en gardant, bien entendu, la tournée lancée à l’époque par la Maison Boutet jusqu’à Moyrazès, Rignac… "Deux fois par mois, nous sommes très attendus par des clients qui ont pris rendez-vous".