Onet-le-Château. Combelles et les Palanges, terrains de jeux appréciés

Comme prévu, Vélo 2000 Onet a fait son école de VTT au parc de Combelle, un bel espace propice à une pratique variée du VTT : les plus jeunes avec Sébastien, ont mis place des exercices sur le terrain stabilisé avant d’aller mettre en pratique sur le terrain. Avec Florent, le groupe intermédiaire est parti faire des exercices techniques dans le sous bois. Quant aux grands, ils ont prévu plus long avec jacques, en allant sur le versant au dessus de Layoule pour trouver du technique et du physique. Et dimanche comme prévu, Sébastien a pris les enduristes dans les Palanges. L’objectif était de se préparer à l’Enduro de Flagnac, de dimanche prochain (14 Avril). Une matinée qui a permis de refaire ses "gammes".

D’ailleurs ce dimanche sera chargé puisque les jeunes jusqu’à 16 ans iront au Lac des Bruyères pour la course XCO organisée par le Vélo Club de Laissac. Les enduristes seront donc à Flagnac et les randonneurs pourront se rendre au Pas pour la Passéjade, randonnée organisée par l’APC...