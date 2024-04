Luc-la-Primaube. Des soirées au rythme de la zumba !

La zumba est bien plus qu’un simple exercice physique, cette activité joyeuse allie danse, fitness et plaisir. En la pratiquant, vous pouvez améliorer votre condition physique, renforcer votre corps, réduire votre stress, et gagner en confiance, le tout dans une ambiance chaleureuse et dynamique en cours collectifs.

La zumba fait partie des nombreuses activités proposées par la MJC de Luc-la-Primaube. Gaëlle Joyes anime avec toute l’énergie nécessaire, la séance consacrée aux adultes le mercredi en fin d’après-midi, salle Vol de Nuit Europe à l’espace St-Exupéry à La Primaube. Les chorégraphies s’enchaînent. Ces dames et demoiselles multiplient les efforts dans les pas de l’instructrice. Gaëlle Joyes anime également des séances de postural ball adultes le mercredi de 18h à 18h45.