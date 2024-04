Onet-le-Château. Les jeunes ont planté une haie champêtre sous l’exploitation

Ce vendredi 29 mars, 19 élèves de terminale STAV, Valorisation et aménagement des espaces ont planté 400 mètres de haie champêtre.

Cette haie partage en deux une grande parcelle située sous l’exploitation et est destinée à réguler le régime des eaux, à effet "brise-vent" et à vocation fourragère. Elle servira aussi d’abri pour les auxiliaires de cultures et pour les animaux de l’exploitation du lycée agricole de Rodez (ombre). Composée de 40 arbres (frênes, aulnes, érables…), 200 cépées (noisetiers, ormes, cornouillers sanguins, saules…) et 200 buissonnants (obier, viorne, églantiers, groseillers…), elle présentera les 3 strates caractéristiques d’une haie fonctionnelle, d’ici 4 à 5 ans. C’est la concrétisation d’un projet dont les élèves sont eux-mêmes à l’origine, actifs et très motivés, ils ont travaillé sur le choix des espèces végétales adaptées et la conception de "la séquence" de cette haie durant leur 1re année de STAV, en partenariat avec l’association "Arbres Haies et Paysages de l’Aveyron" et leurs enseignants Béatrice Colombiès, Laurent Briane et Carole Bes, répondant ainsi à une demande de Sam Sharples, le responsable de l’exploitation.

Un grand merci à ces élèves et à tous les acteurs de cette plantation : à Julien Piouceau de "Arbres haies et paysages de l’Aveyron", présent depuis le début, Maxime André, agriculteur qui a gentiment cédé les copeaux de bois issus de l’entretien de la ripisylve sur le ruisseau du Roudoulou. Ces 600 m³ de BRF "réalisés" par l’équipe rivière de Rodez Agglomération SMBV2A, ont servi à pailler et à protéger la haie suite à la plantation.

Enfin Inforsud, qui a participé à la plantation et au financement des plants ainsi qu’au Crédit agricole, propriétaire du terrain sur lequel a été réalisée la plantation.