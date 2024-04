Marcillac-Vallon. Les relais de l’information touristique locale se sont réunis en forum

L’office de tourisme Conques-Marcillac organisait, en ce début de saison, à l’Hôtel des Bains à Pont-les-Bains, un forum à destination des prestataires du territoire, membres du réseau des relais de l’information touristique. Après quelques mots de bienvenue d’Anaïs Portes, directrice de l’hôtel, de Caroline Labie, directrice du village de vacances, ainsi que de Jean-Louis Alibert, président de l’OT et maire de Salles-la-Source, Régine Combal, directrice de l’OT, a rappelé le concept de "relais de l’information" et les enjeux pour la destination.

"Il s’agit d’un réseau qui vient mailler l’ensemble du territoire et structurer l’accueil touristique au-delà de l’office de tourisme. Il permet une meilleure diffusion de l’information, en touchant les visiteurs qui ne passent pas par l’OT". Pour identifier les prestataires potentiels de ce réseau, l’OT avait croisé les flux et portes d’entrée touristiques, avec les lieux où se concentre la fréquentation (sites, hébergeurs…), à partir de données chiffrées et d’estimations (nombre d’entrées, nuitées…). "Un relais de l’information touristique doit pouvoir renseigner a minima un visiteur. Mais c’est avant tout quelqu’un qui aime son territoire, qui aime en parler, en vanter les richesses. C’est une démarche volontaire". L’OT anime ce réseau : il propose des formations, met à disposition des outils pour faciliter la réponse du Relais au visiteur (présentoir, documentation), favorise l’interconnaissance de tous les relais par des rencontres comme ce forum. "Ce maillage vise le prolongement de la durée de présence du visiteur sur le territoire, l’envie de revenir, et, de fait, l’optimisation des retombées économiques liées au tourisme" a conclu Régine Combal.

Hôteliers, restaurateurs, directeurs de villages de vacances, de sites de visite, de prestataires d’activités… avaient répondu présent à ce forum, pour se présenter, évoquer les nouveautés 2024 et potentiellement nouer des contacts. Ils ont pu, également, de table en table, bénéficier d’échanges privilégiés avec des représentants de plusieurs organismes sur diverses thématiques : qualification de l’offre, accompagnement aux labels, formation, promotion, e-marketing, aides au financement de projets, développement durable, recrutement de personnel notamment saisonnier, visites touristiques… Paul Rétif représentait la CCI de l’Aveyron ; Julien Andurand, l’Agence Départementale de l’attractivité et du tourisme ; Adeline Marçais, l’Espace emploi formation Conques-Marcillac ; Betty Damestoy, le service Gestion des déchets de la Communauté de communes ; Laure Vigouroux, le Grand site de France de Conques en projet ; Sandra Favier, le service Patrimoine de Conques ; Anthony Causse, Charlène Marragou, Marie Marion et Amandine Regourd, l’Office de tourisme Conques-Marcillac.

Enfin, 5 des 17 Greeters d’aicí du territoire étaient présents (Bernard Pouget, André Raynal, Isabelle Mazenc, Jacques Renoult et Béatrice Boyer). Ces ambassadeurs de la destination ont présenté leurs balades à la découverte du Grand-Mas, Mouret, Clairvaux, Salles-la-Source, animées avec passion et agrémentées de nombreuses anecdotes sur des lieux chargés d’histoire, des paysages à couper le souffle et des trésors à découvrir… Autant de moments de partage recherchés par les visiteurs.