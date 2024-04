Entraygues-sur-Truyère. Sport et gastronomie pour les Seniors sportifs

En ce début de printemps, des adhérents du club des Seniors sportifs d’Entraygues se sont retrouvés à Huparlac, en bordure du plateau de l’Aubrac, pour une journée très conviviale.

En début de matinée, un groupe d’une quarantaine de sportifs ont démarré une randonnée pédestre de 7 km, sans trop de dénivelés, circuit autour du village d’huparlac avec de très belles vues sur la chaîne des Monts du Cantal.

Ensuite, une soixantaine de convives s’est réunie au Relais d’Huparlac pour un apéritif offert par le club, suivi d’un repas préparé par Marie-laure et Migael, très apprécié par tous les participants et animé par les chansons de Jean et Gérard. La saison n’est pas terminée : une soixantaine d’adhérents participe, tous les jeudis, aux trois séances de gymnastique (douce et tonique), animées de main de maître par Gérald Orozco.

Tous les lundis et mercredis, une cinquantaine de marcheurs parcourt les sentiers de la région. Une quinzaine de personnes pratique le yoga tous les jeudis après-midi.

Le mardi 30 avril, le club propose une sortie à Figeac en autocar (visite de la ville, repas au restaurant et découverte du musée Champollion). Les Seniors sportifs d’Entraygues compte aujourd’hui 120 membres !