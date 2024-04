Decazeville. Trois photographes exposent à la Bassine sur les producteurs locaux

Le restaurant La Bassine, situé au 21 rue Clémenceau à Decazeville, a fêté avec beaucoup de vitalité et de diversité son premier anniversaire.

Plusieurs animations culturelles et pauses gastronomiques ont permis à Charlotte et Agnès, adeptes de la cuisine fraîche et locale, de remercier leurs clients et de se faire connaître plus largement. Parmi les activités, citons une exposition avec des photographies réalisées par trois artistes qui sont bien connus dans le Bassin : Caroline, Gilbert Borg, Emmeric Le Person. Une thématique leur avait été prédéfinie : s’immerger dans les lieux de travail des producteurs locaux qui sont méconnus et pourtant si incontournables. "Ce fut un exercice intéressant, nous offrant une expérience enrichissante et riche de rencontres humaines. Derrière les produits que nous consommons, il y a des hommes et des femmes hauts en couleur qui aiment la terre et leur métier, que nous avons voulu mettre en avant dans nos photos", explique Caroline.

À voir jusqu’à fin avril.