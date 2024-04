Sébazac-Concourès. Un chiropracteur à l’espace co-working

En vue d’accompagner de jeunes entrepreneurs, la mairie de Sébazac a créé un espace de co-working au 1er étage du bâtiment rénové. Amanda Conongo vient de s’y installer.

Amanda a 24 ans et est originaire d’Olemps. Elle intègre l’Ifec (institution franco-européenne de chiropraxie) en 2018 après le bac, sur le campus de Toulouse. Après 5 ans d’étude spécifique, plusieurs stages, elle obtient son diplôme de chiropraxie en décembre 2023.

La chiropraxie prend en compte les relations entre le système nerveux, les articulations et les muscles. Ces systèmes sont étroitement liés entre eux. La mobilité vertébrale, les tensions musculaires et la posture peuvent être compromises et provoquer alors une interférence nerveuse qui empêche la bonne communication entre le cerveau et le reste du corps. La chiropraxie est indiquée pour tout type de patient. Cette pratique aide les gens à soulager la douleur en proposant une alternative non médicamenteuse.

Pourquoi s’installer à Sébazac ? Parce qu’il n’y avait pas de chiropracteur sur le secteur, que la commune est très dynamique avec de nombreuses associations sportives.

Elle souhaite d’ailleurs faire du bénévolat dans des associations sportives.

Son cabinet est ouvert les lundi, mercredi et jeudi de 9 heures à 19 heures, le vendredi de 9 heures à 17 heures et le samedi matin de 9 heures à 13 heures.

Tarif : 50 € la séance, 45 € pour les étudiants.

Le premier rendez-vous dure une heure pour faire connaissance et déterminer les besoins, les autres séances durent une demi-heure.

Tél. : 06 51 67 33 03

colongoamanda@gmail.com Bâtiment de la mairie au 1er étage.