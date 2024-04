"Il a ouvert le coffre, a pris un fusil de chasse et s’est dirigé vers la banque" : dans l’Hérault, un braqueur abattu, les témoins sous le choc racontent

Un homme a été abattu mercredi 10 avril 2024 matin à Clermont-l'Hérault, dans l'Hérault, alors qu'il braquait une agence bancaire, vide, c'est une chance, de tout client. Les trois salariés présents ont réussi à se réfugier dans le coffre-fort.

Une antenne de la banque Dupuy-Perseval située à Clermont-l’Hérault, dans l’Hérault, a été le théâtre d’un braquage ce mercredi 10 avril en matinée commis par un tireur lourdement armé.

Une voiture-bélier et des coups de feu

Selon les premiers témoignages recueillis, un individu armé s’est présenté dans la zone artisanale Les Tannes Basses au volant d’un break. Il était 9 h 30. Un véhicule qu’il aurait utilisé comme voiture-bélier pour pénétrer dans la banque.

Des témoins marqués

Plusieurs témoins, encore sous le choc, racontent. Stéphane, un quinquagénaire travaillant dans la zone d’activité, explique à nos confrères de Midi Libre, avoir vu descendre l’homme descendre de son véhicule. Il était vêtu d’habits militaires, un pantalon et une vaste de couleur kaki, et d’un bonnet noir sur la tête. "Il a ouvert le coffre, a pris un fusil de chasse et s’est dirigé vers la banque".

Encore marqué, il explique avoir vu le forcené "rentré dans l’établissement bancaire, tiré à trois reprises. Puis ressortir, tirer deux coups en l’air avant de rentrer à nouveau dans la banque."

Michel sortait d’un magasin situé juste à côté de l’agence bancaire, où il faisait ses courses. "Je venais chercher quelques produits surgelés. Il y avait une voiture au milieu du passage et un homme avec un fusil à la main m’a demandé de reculer. Je n’ai pas insisté, j’ai reculé, et à ce moment-là, il a tiré deux coups de fusil dans la vitrine", détaille-t-il au micro de France Bleu Hérault. "Il a ensuite déchargé son fusil, remis deux cartouches dedans".

Trois salariés s’enferment dans le coffre-fort

Lorsque le forcené s’est introduit dans l’agence bancaire dans laquelle, par chance, aucun client ne se trouvait, trois salariés qui se trouvaient sur place se sont repliés dans le coffre-fort dans lequel ils se sont enfermés.

Un homme de 47 ans lourdement armé

Le forcené, qui résidait près de la commune de Clermont-l’Hérault, était un homme âgé de 47 ans. Comme l’a confirmé le procureur de la République de l’Hérault, Fabrice Bélargent, était "très lourdement armé. Un révolver et deux armes longues ont été saisis". Toujours selon le procureur, il aurait tenté de se suicider il y a quelque temps.

L’homme n’était pas inconnu des services de police. Il était en effet fiché pour des faits de violences.

Le forcené abattu

Lorsque les gendarmes arrivent sur place, l’homme aurait alors ouvert le feu en direction des gendarmes. Il se trouvait dans le SAS d’entrée de la banque. "Un gendarme a ouvert le feu avec son arme. Ce que l’on sait, c’est que l’individu a été atteint (Ndlr, semble-t-il a l’abdomen) au moins par un projectile et est décédé à la suite de cette intervention", a indiqué le représentant du parquet.

Une enquête est en cours.