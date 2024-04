Onet-le-Château. Le centre social organise un tournoi de futsal aux Glycines

Mercredi 17 avril à partir de 13 h 30, l’équipe du Patio centre social organise un tournoi de futsal, au gymnase des Glycines et ses city-stades attenants. Les apprentis footballeurs pourront se mesurer à de nombreuses autres équipes et ainsi faire parler leur technique avec le ballon rond.

Cette animation s’inscrit dans un projet global d’accompagnement de la jeunesse par le Pôle solidarités d’Onet-le-Château.

En effet, l’animation précédera la remise des récompenses du tournoi et l’inauguration du local "le Mindset", situé place des Capucines, local dédié à l’accompagnement des 15-25 ans, sur les thématiques de la formation et de l’insertion professionnelle. Gratuit et ouvert à tous, vous pouvez dorénavant composer votre équipe et vous inscrire auprès du Patio au 05 65 77 25 04 ou csmlepatio@onet-le-chateau.fr

Les inscriptions seront aussi possibles le jour même, sur place.