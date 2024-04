Decazeville. Gym Bassin domine l’Aveyron dans la catégorie "14 ans et plus"

Encore une place d’excellence au niveau départemental pour le club Gym Bassin Decazevillois, suite à la seconde place obtenue la semaine précédente par les 10-13 ans au niveau départemental.

Motivation

Cette fois par équipe en catégorie Fed oc, 14 ans et plus, les gymnastes se sont distinguées et finissent sur la plus haute marche du podium. Héloïse, Morgane, Méline, Gwendoline et Zélia en étant championnes d’Aveyron, elles se qualifient pour la suite du championnat qui aura lieu à Albi, les 27 et 28 mai. Il reste à présent quelques semaines pour ne pas relâcher ses efforts et affiner certaines compétences. Toutes ces gymnastes malgré les épreuves du baccalauréat qui les attendent dans les prochaines semaines restent déterminées à soutenir leurs motivations et à ne flancher sur aucun point qu’il soit scolaire ou sportif.

Une réelle preuve que le sport et les études sont conciliables et vecteur de réussite. Les dirigeants du club se félicitent évidemment de tels résultats pour cette saison et espèrent que les jeunes gymnastes ne vont pas s’arrêter là et faire encore parler d’eux dans la suite des compétitions en se confrontant à de grands clubs.